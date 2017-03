Seat Alhambra ist Allrad-Van des Jahres. Der Seat Alhambra ist bereits zum zweiten Mal hintereinander als Sieger aus der Leserwahl zum „Allrad Auto des Jahres“ eines deutschen Allrad-Fachmagazins hervorgegangen.

Die 4Drive Ausführung des bis zu siebensitzigen Maxivans, dessen 2.0 TDI-Motor wahlweise 150 PS oder 184 PS leistet und an permanenten, elektronisch gesteuerten Allradantrieb gekoppelt ist, konnte sich in der Kategorie „Allrad-Vans und -Busse“ in der Importeurswertung gegen namhafte internationale Konkurrenten durchsetzen.

Mit dem Alhambra 4Drive setzt Seat nicht nur auf dynamischen Allradantrieb, sondern überzeugt auch durch ein riesiges Platzangebot und hohe Variabilität. Die Easy-Fold-Sitze der zwei hinteren Sitzreihen lassen sich komplett einklappen und schaffen so bis zu 2.430 Liter Laderaumvolumen.