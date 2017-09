Seat Arona – ab sofort bestellbar

Seat Arona – ab sofort bestellbar. Der neue Seat Arona feierte gerade auf der IAA in Frankfurt seine offizielle Weltpremiere und ist bereits ab heute bestellbar. Der perfekte Begleiter für einen aktiven Lebensstil ist ab 16.990 Euro für den 1.0 TSI (70 kW/95 PS) zu haben. Der neue Seat Arona reiht sich als kleiner Bruder des Ateca perfekt in die Familie der SUV-Modelle ein. Er vereint gekonnt die Vorteile, die seine kompakten Abmessungen im Stadtverkehr mit sich bringen, mit SUV-Eigenschaften, die ihn auch für Fahrten über die Stadtgrenzen hinaus prädestinieren. Die offizielle Markteinführung beim SEAT Vertragspartner findet am 31. Oktober 2017 statt.

Damit setzt Seat die größte Produktoffensive seiner Geschichte fort. Teil davon sind auch der Seat Ateca, mit dem Seat erstmals ins SUV-Segment vorgestoßen ist, und der geplante große SUV oberhalb des Ateca, der 2018 auf den Markt kommen wird.

Modernste Motoren, große Vielfalt

Als Einstiegsvariante wird der Dreizylinder 1.0-TSI mit 95 PS in Kombination mit einem 5 Gang-Schaltgetriebe angeboten. Derselbe Motor ist auch in einer Leistungsstufe zu 115 PS und in Kombination mit 6 Gang-Schaltgetriebe oder 7 Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG) erhältlich. Und schließlich gibt es den neuen Vierzylinder-TSI-Motor mit 150 PS und aktiver Zylinderabschaltung, der ausschließlich mit der Ausstattungsvariante FR erhältlich ist und an ein 6-Gang-Schaltgetriebe gekoppelt ist.

Erdgasantrieb in Vorbereitung

Auf Seiten der Dieselaggregate ist der effiziente und vielfach bewährte 1.6 TDI erhältlich, der wahlweise 95 PS oder 115 PS leistet. Die 95 PS-Version kann mit 5 Gang-Schaltgetriebe oder mit 7 Gang-DSG kombiniert werden, die 115 PS-Version mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe. Mitte 2018 wird schließlich auch der mit komprimiertem Erdgas (CNG) betriebene, 90 PS starke 1.0 TSI-Motor für den Arona erhältlich sein. Seat bietet als erster Hersteller einen Motor dieses Typs in der Klasse der kompakten SUV an.