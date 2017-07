Seat Arona – erste öffentliche Auftritt

Der erste öffentliche Auftritt des Seat Arona in Barcelona sorgte kürzlich für Aufsehen in der spanischen Metropole – und darüber hinaus. Das neueste Seat-Modell wurde in der Luft schwebend enthüllt und flog dann 300 Meter über dem Meer die Küste entlang. Diesen spektakulären Auftritt des kompakten Crossovers ermöglichten Techniker und Ingenieure von Seat mithilfe eines speziellen Lastenhubschraubers.