Seat Arona – Neue Maßstäbe bei den City-SUV

Seat Arona – Neue Maßstäbe bei den City-SUV. Der Seat Arona ist nicht nur das erste kompakte City-SUV der Marke, ihm kommt auch große strategische Bedeutung zu: So ist der Arona nach dem Facelift des Seat Leon und dem neuen Seat Ibiza bereits das dritte Modell, das die Marke in diesem Jahr im Zuge der größten Produktoffensive der Unternehmensgeschichte auf den Markt gebracht hat.

Ebenfalls Teil dieser Offensive sind der Seat Ateca und der große SUV, der 2018 seine Premiere feiern wird. Als „kleinerer Bruder“ fügt sich der neue Seat Arona somit perfekt in die SUV-Modellpalette von Seat ein. Er vereint die besonderen Vorzüge eines kompakten Stadtautos mit den Merkmalen eines SUV, der auch für Ausflüge außerhalb der Stadtgrenzen jederzeit zu haben ist.

Vielseitiges Auto für jede Gelegenheit

Somit erfüllt der neue Seat Arona einen zweifachen Zweck: Als modisches, geräumiges, praktisches und komfortables Alltagsauto, das seinen Besitzer während der Woche zuverlässig zur Arbeit und nach Hause bringt, eignet er sich genauso gut wie als sportliches, robustes und effizientes Fahrzeug für den Wochenendtrip ins Grüne.

„Der Seat Arona markiert einen weiteren Meilenstein unserer Produktoffensive und bei der Umsetzung unserer Strategie. Er ist quasi der kleine Bruder in unserer SUV-Familie und wird uns helfen, unsere Position auf dem europäischen Markt weiter auszubauen“, sagt Luca de Meo, Vorstandsvorsitzender von Seat S.A. „Wir sind überzeugt, dass 2018 vor allem dank unseres neuen Produktportfolios ein weiteres erfolgreiches Jahr für Seat werden wird.“

Maßstäbe in Sachen Sicherheit

In Sachen passiver, aktiver und präventiver Sicherheit setzt der neue Seat Arona Maßstäbe in seiner Klasse. Unter technologischen Aspekten betrachtet, umfasst seine Ausstattungsliste eine Vielzahl moderner Fahrerassistenzsysteme, die normalerweise höheren Fahrzeugsegmenten vorbehalten sind. Dazu gehören unter anderem das serienmäßige Umfeldbeobachtungssystem „Front Assist“ mit City-Notbremsfunktion und Fußgängererkennung, der Berganfahrassistent sowie die Multikollisionsbremse. Außerdem kann das jüngste Modell von Seat optional mit Müdigkeitserkennung, einem Ausparkassistenten, dem Toter-Winkel-Assistenten, einem Parklenkassistenten für das Längs- und Querparken sowie der automatischen Distanzregelung (ACC) bestellt werden. Um ein hohes Maß an Komfort und Vernetzung zu garantieren, stehen für den Arona außerdem alle Infotainment-Systeme und zukunftsweisende Technikfeatures zur Verfügung, die bereits aus anderen Seat Modellen bekannt sind. Ab Mitte 2018 wird der neue Seat Arona außerdem über das neue digitale Cockpit verfügen – mit einem noch moderneren und vielseitigeren Design, innovativem Bedienkonzept und herausragender Auflösung.

Geräumig, komfortabel, sicher

Der Seat Arona ist 4.138 mm lang, 1.780 mm breit und 1.543 mm hoch. Diese kompakten Maße machen ihn perfekt für den vielseitigen Einsatz in der Stadt, auf der Autobahn und auf Landstraßen. Zugleich bietet das Auto erstaunlich viel Platz im Innenraum. Um diese Kombination aus hohem Nutzwert und Komfort zu erreichen, hat Seat viel Wert auf Details gelegt, die dem Fahrer das Leben leichter machen. Bestes Beispiel dafür ist das komplett auf den Fahrer hin ausgerichtete Cockpit.

400 Liter Kofferaum und praktische Details

Hinsichtlich des Designs zeichnet sich das neue Modell vor allem durch sein Exterieur und seine Innenraumarchitektur aus. Der Seat Arona bietet nämlich nicht nur mehr Bodenfreiheit für Abstecher ins Gelände, sondern auch mehr Raumkomfort für die Insassen auf den vorderen und auf den hinteren Plätzen. Besonders beindruckend ist die Größe des Kofferraums, der mit einem Volumen von 400 bis 1.280 Litern zu den geräumigsten seiner Klasse gehört.

Starke Motoren, hohe Effizienz

Alle Motoren, die zum Marktstart für den neuen Seat Arona erhältlich sind, verfügen über Direkteinspritzung, Turboaufladung und eine Start-Stopp-Automatik. Zur Auswahl stehen drei verschiedene Benzinmotoren, alle Motorblöcke sind aus Aluminium gefertigt. Als Einstiegsmotorisierung steht der 95 PS starke 3-Zylinder-Motor 1.0 EcoTSI in Kombination mit einem 5-Gang-Schaltgetriebe parat. Dieser Motor ist auch in einer 115-PS-Version erhältlich. In dieser Leistungsstufe kann er mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe oder mit einem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG) kombiniert werden. Als dritter Benzinmotor im Bunde kommt der neue, 150 PS leistende 1.5 TSI 4-Zylinder ACT mit aktiver Zylinderabschaltung zum Einsatz, der ab Mitte November zunächst exklusiv für die FR Variante erhältlich und an ein manuelles 6-Gang-Getriebe gekoppelt ist.

Dieselmotoren

Auf Seiten der Dieselmotoren werden der effziente und praxiserprobte 1.6 TDI in Leistungsstufen zu 95 PS und 115 PS angeboten. Die 95-PS-Variante ist ebenfalls ab sofort bestellbar kommt auf einen Durchschnittsverbrauch von 4,1 Litern Diesel auf 100 km, was einem CO2-Ausstoß von 106 g/km entspricht. Ende 2018 wird in die Motorenpalette für den Arona noch der 90 PS leistende 1.0 TGI mit CNG-Antrieb aufgenommen, der ab der zweiten Jahreshälfte 2018 bestellbar sein wird.

Der neue Arona ist in den Varianten Reference, Style, FR und Xcellence bestellbar. Die Markteinführung erfolgt am 31. Oktober 2017. Ab 16.990 Euro.