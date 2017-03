Seat – Der Bestseller Ibiza feiert Weltpremiere. Der neue Seat Ibiza feiert beim 87. Genfer Autosalon seine Weltpremiere. Das mit 5.4 Millionen verkauften Einheiten absatzstärkste Modell der Spanier geht bereits in die fünfte Generation und läutet mit seiner Vorstellung ein ganz besonderes Jahr für das Unternehmen ein. „Seat befindet sich in einer Konsolidierungs- und Wachstumsphase und wir arbeiten daran, eines der dynamischsten Unternehmen unserer Branche zu werden“, sagt Luca de Meo, Vorstandsvorsitzender von Seat S.A. „Der neue Ibiza kennzeichnet für die Marke einen großen Sprung nach vorne und markiert einen Wendepunkt für das gesamte Segment.“

Die Vorstellung des neuen Seat Ibiza steht zudem für eine weitere Etappe im Rahmen der bisher größten Produktoffensive des Unternehmens: Nach der Einführung des ersten spanischen SUV, dem Seat Ateca, folgte die Produktaufwertung des Seat Leon und nun der komplett neue Seat Ibiza. Weitere innovative Modelle, wie der kompakte SUV Seat Arona, werden anschließen. Es zeichnet sich erneut ein spannendes und interessantes Jahr für Seat ab, das bereits stark begann: Mit einem Umsatzplus von 16.5 Prozent im Jänner startete die Marke in ihr fünftes Wachstumsjahr hintereinander.

Ein entscheidendes Modell

Die in Barcelona entwickelte fünfte Generation des Seat Ibiza ist für das Unternehmen ein entscheidender Schritt in die Zukunft: Die neue Version wird mit der modernsten Technologie des Volkswagen Konzerns hergestellt, der MQB-A0-Plattform (Modularer Querbaukasten). Die neue Plattform kommt in diesem Segment erstmals zum Einsatz, was den hohen Stellenwert der Marke Seat innerhalb des Volkswagen Konzerns belegt.

Darüber hinaus ist der neue Seat Ibiza randvoll mit der neuesten Technik ausgestattet, bietet eine spektakuläre Dynamik und überzeugt durch ein deutlich erhöhtes Platzangebot. Man kann fast sagen, dass ein vollkommen neues Modell entstanden ist, das dennoch gewohnt dynamisch daherkommt und gleichermaßen Funktionalität sowie Komfort bietet. Das spannende, aerodynamische Äußere ist noch akzentuierter als bisher und sorgt für ein neues, frisches und sportliches Design.

Der Seat Leon Cupra – kraftvollster Seat aller Zeiten

Der neue Seat Leon Cupra wird ebenfalls in Genf zu sehen sein. Sein 300-PS-Motor, seine Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h, sein maximales Drehmoment von 380 Nm oder seine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 4.9 Sekunden (im Leon ST Cupra 4Drive) werden sicher für Aufmerksamkeit sorgen. Erstmals ist der Seat Leon Cupra in der ST-Kombiversion auch mit dem 4Drive Allradantrieb mit DSG-Doppelkupplungsgetriebe erhältlich.

Seat Leon Cupra Evo 17

Neben dem Seat Leon Cupra mit 300 PS wird auch ein spektakuläres Modell in Mattgrau mit einem Kohlefaser-Interieur und ästhetischen Details in Kupfer zu sehen sein: der neue Seat Leon Cupra Evo 17 – die Rennversion, die in der TCR International Series eingesetzt werden soll. Der Seat Leon Cupra Evo 17 ist mit demselben Motor ausgestattet wie die Straßenversion, wird aber 350 PS und ein Drehmoment von 420 Nm auf den Asphalt bringen.