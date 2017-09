Seat – Die Highlights auf der IAA

Seat – Die Highlights auf der IAA. Seat nutzt die große Bühne der IAA mit einem beeindruckenden Auftritt. Es werden der Seat Arona und der neue Seat Leon Cupra R im Mittelpunkt stehen. Weiters: Sprachassistentin Alexa von Amazon und nicht zuletzt geht die Namenswahl für den neuen großen SUV, der im nächsten Jahr auf den Markt kommen wird, in die finale Runde.

Limitierte Auflage des exklusiven Seat Leon Cupra R

Der neue Seat Leon Cupra R wird zweifellos die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich ziehen. Das leistungsstärkste Straßenfahrzeug in der Geschichte des Unternehmens wird auch das exklusivste der Marke werden, denn die Produktion ist auf 799 Einheiten limitiert. Der neue Seat Leon Cupra R wird mit manuellem oder automatischem 6 Gang-Getriebe und Frontantrieb angeboten – die Version mit manuellem Schaltgetriebe verfügt über eine Leistung von 228 kW/310 PS, die Variante mit der DSG-Automatik über 221 kW/300 PS.

Die Karosserie des Seat Leon Cupra R bietet einige außergewöhnliche Details wie zum Beispiel exklusive Carbon-Elemente: Das hochmoderne Leichtbaumaterial ist gut sichtbar an Front- und Heckspoilern, seitlichen Dekorschürzen und am Heckdiffusor verarbeitet, der die exklusive und leistungsstarke Abgasanlage einrahmt. Seitenspiegel und Felgen in Kupfer sowie ein neues, kraftvolleres Design rund um die Lufteinlässe an den Radkästen und im Frontbereich runden das sportliche Auftreten dieses außergewöhnlichen Modells ab.

Die 799 glücklichen Besitzer werden auch im Innenraum in den Genuss von Design-Elementen in Carbon und Kupfer kommen. Außerdem sind Lenkrad und Schalthebel mit dem Mikrofaserstoff Alcantara bezogen. Drei Farben stehen zur Auswahl: Midnight Schwarz, Pirineos Grau (beide ohne Aufpreis) und eine exklusive mattgraue Sonderlackierung.

Startschuss für den neuen Seat Arona

Einen weiteren Höhepunkt wird der neue Seat Arona liefern: Mit seinem neuesten Modell stößt der spanische Hersteller erstmals in das Segment der kompakten Crossover-SUV vor. Der Seat Arona wird in Frankfurt nicht nur seine öffentliche Weltpremiere feiern, darüber hinaus werden ab kommender Woche bereits Bestellungen für das Fahrzeug angenommen. Die ersten Modelle werden Ende November an die Kunden ausgeliefert. Die Einstiegspreise für Österreich werden auch kommende Woche bekannt gegeben werden.

Der Seat Arona zielt auf Fahrer ab, die ein aufregendes Fahrerlebnis mit dem gewissen Extra suchen. Im SUV-Sortiment von Seat ordnet er sich unter dem Seat Ateca ein. Er wird als zweites Fahrzeug nach dem Ibiza auf Basis der MQB-A0-Plattform produziert. Der ausschließlich in Martorell gebaute Arona zeichnet sich durch sein besonderes Design, seine Höhe, sein Gewicht, seine kompakten Crossover-Abmessungen sowie seine umfangreichen Personalisierungsmöglichkeiten und die moderne Sicherheits- und Konnektivitätstechnologie aus.

Finale bei der Namenswahl für den großen SUV von Seat

Apropos: Hohe Erwartungen hat auch die öffentliche Abstimmung über den Namen für den großen SUV von SEAT geweckt. Für die Benennung wurden im Rahmen der Initiative #SEATseekingName neun Namen ausgewählt, die ins Halbfinale gekommen sind. Insgesamt gingen 10.130 Vorschläge ein. Die neun Halbfinalisten lauten: Abrera – Alboran – Aran – Aranda – Avila – Donosti – Tarifa – Tarraco – Teide

Bei allen Vorschlägen handelt es sich gemäß der SEAT Tradition um spanische Ortsnamen.