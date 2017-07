Seat im ersten Halbjahr mir 13,7 Prozent Absatzzuwachs

Seat im ersten Halbjahr mir 13,7 Prozent Absatzzuwachs. Man damit die erste Hälfte des Jahres 2017 mit dem besten Absatz seit 2001 abgeschlossen. Der weltweite Absatz der Marke stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 13,7 Prozent auf insgesamt 246 500 verkaufte Fahrzeuge. Das sind knapp 30 000 mehr als im vergangenen Jahr (2016: 216 800). Im Juni verkaufte Seat insgesamt 45 200 Fahrzeuge. Das entspricht einem Zuwachs von 12,6 Prozent im Vergleich zum Juni 2016 (40 100). Noch erfolgreicher die Marktentwicklung in Österreich. „Mit 9264 Einheiten im ersten Halbjahr konnte man erstmalig die fünf Prozent Hürde beim heimischen Marktanteil knacken, was eine Steigerung von satten 18 Prozent bedeutet. Tendenz stark steigend,“ so Markensprecher Rudi Glas von Seat Österreich.