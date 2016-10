Seat Leon – Ideen vom Ateca für den Bestseller. Seit vier Jahren ist der Seat Leon auf dem Markt – Zeit für ein Facelift. Die Spanier haben sich dabei vor allem an ihrem neuen SUV Ateca als Ideengeber orientiert.

Für Seat ist er längst das wichtigste Modell: Der Leon hat den früheren Kundenliebling Ibiza mittlerweile deutlich hinter sich gelassen. Während der Ibiza im gesamten Jahr 2015 auf 25.093 Zulassungen kam, erreichte der Leon satte 42.125 Neuanmeldungen. Die Spanier haben mit ihrem Kompaktmodell offensichtlich alles richtig gemacht. Entsprechend sanft fällt das Facelift nach nun vier Verkaufsjahren aus.

Bei der äußeren Optik gingen die Designer denn auch eher behutsam zu Werke. An der Seite prägen nach wie vor drei ausgeprägte Schattenfugen das Bild. Vorne wurden der Kühlergrill leicht gestreckt und als Folge davon die Motorhaube angepasst. Die Leuchteinheiten vorne und hinten sind nun komplett in Full-LED-Technik, das gezackte Tagfahrlicht dient gleichzeitig auch als Blinker. Nach wie vor bietet Seat den Leon in drei Karosserievarianten an: als 5-Türer, als 3-türige SC-Variante und als Kombi ST.