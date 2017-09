Seat – Luca de Meo als Eurostar ausgezeichnet

Seat – Luca de Meo als Eurostar ausgezeichnet. Große Ehre für Luca de Meo: Der Vorstandsvorsitzende der SEAT S.A. ist von der „Automotive News Europe“ als CEO des Jahres in der Kategorie Automobilindustrie als Eurostar 2017 ausgezeichnet worden. Mit dem Preis würdigt das renommierte Automobilmagazin die Arbeit des 50-Jährigen bei der spanischen Marke, die unter seiner Führung wieder in die Gewinnzone zurückkehren konnte. Die Preisverleihung findet im Vorfeld der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt am Main statt.

„Ich bin sehr dankbar. Diese Auszeichnung seitens einer so renommierten Zeitschrift wie ‚Automotive News Europe‘ zu erhalten und mich unter die bemerkenswertesten Führungskräfte in der Automobilbranche einreihen zu dürfen, die diesen Preis in den vergangenen Jahren zuerkannt bekommen haben, ist eine Ehre“, sagte Luca de Meo, nachdem er von der Auszeichnung erfahren hatte. Der Italiener, der diesen Preis bereits 2007 sowie 2014 in der Kategorie „Sales & Marketing“ gewonnen hatte, betonte: „Nur dank des großartigen Teams bei SEAT ist es möglich gewesen, diesen Preis zu gewinnen. Die Ergebnisse, die wir jetzt erzielen, sind das Resultat unserer vereinten Anstrengungen, die Marke nach vorn zu bringen und damit dorthin, wo sie hingehört.“

Aufgrund seiner außergewöhnlichen Laufbahn wurde Luca de Meo der Ehrentitel „Commendatore“ vom Verdienstorden der Italienischen Republik, einem der am höchsten angesehenen Gremien des Landes, verliehen. Neben seiner Vorstandstätigkeit bei Seat steht er derzeit auch dem Seat Metropolis:Lab Barcelona vor und ist Mitglied des Aufsichtsrates des ebenfalls zum Volkswagen Konzern gehörenden italienischen Motorradherstellers Ducati.