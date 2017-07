Seat plant innovative Niederlassung in Barcelona

Seat plant innovative Niederlassung in Barcelona. Seat eröffnet im kommenden Jahr eine neue Niederlassung mitten im Stadtzentrum Barcelonas. An der Kreuzung der Passeig de Gràcia und der Avinguda Diagonal wird der spanische Automobilhersteller ein vollkommen neuartiges Ladenkonzept einführen. Das neue Zentrum soll lokalen und internationalen Besuchern ein innovatives Markenerlebnis bieten und das kulturelle Leben in Barcelona bereichern. Die neuen Räumlichkeiten sollen Ende 2018 eröffnet werden.

Seat hat Flächen mit einer Gesamtgröße von 2.600 Quadratmetern gepachtet. Die Räumlichkeiten befinden sich im Untergeschoss sowie in der ersten, zweiten und dritten Etage.