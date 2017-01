Seat Snow Experience – Die Spanier im Schnee. Spanien und Schnee, wie passt das zusammen? Gut, und dabei denken wir nicht an die spanischen Skigebiete in den Pyrenäen. Seat wollte jetzt den Beweis antreten, dass seine Modelle mit Allradantrieb sich auch im mitteleuropäischen Winter und sogar in den Alpen wohl fühlen. Allen voran sollten dabei der Ateca und der Leon Xperience brillieren.

Während der Fahrt mit den spanischen Modellen durch die Alpen hinterließen beide Modelle einen guten Eindruck – dank dem automatisch zuschaltenden Allradantrieb aus dem VW-Regal. Der Ateca meisterte die ihm gestellten Aufgaben mit Bravour. Sowohl bei Fahrten durch Tiefschnee, als auch über blankes Eis überzeugte die Traktion sowohl beim Beschleunigen als auch beim Einschlagen der Lenkung. Auch in schwierigen Situationen zieht er seine Spur und ermöglichte eine sichere Fahrt durch den Winter.

Damit hat Seat bewiesen, dass die Allrad-Modelle mehr können als nur Sommer, nur Sonne, Meer und Strand. Sie können auch Autos bauen, die mit Winter, Bergen, Schnee und Eis klarkommen. Es zahlt sich aus, dass sie Verwandte im Norden haben, die sie gern an ihren Fähigkeiten teilhaben lassen.