Skoda – 25 Jahre Skoda in Österreich. Skoda Österreich feiert 2017 sein 25-jähriges Bestehen. Seit am 1. Juli 1992 der Vertrag mit dem Stammwerk in Mladá Boleslav unterzeichnet wurde, verkauften sich über 371.000 Fahrzeuge in Österreich. Zum Jubiläum gibt es attraktive Angebote für ausgewählte Modelle.

Bereits im April 2016 feierte Skoda seine 25-jährige Kooperation mit Volkswagen. Am 28. März 1991 wurde der Vertrag zwischen VW und dem drittältesten Automobilhersteller der Welt unterschrieben – die Ratifizierung einer der erfolgreichsten Fusionen in der Automobilgeschichte.

2017 nun das nächste Jubiläum. Am 01. Juli 1992 startete Skoda Österreich mit damals acht Mitarbeitern das operative Geschäft; von den bestehenden Modellen Skoda Favorit, Forman und Favorit Pick-up wurden zum Verkaufsstart knapp 300 Fahrzeuge verkauft.

Unter dem Motto „Mut kann man nicht kaufen“ startete Max Egger damals die Erfolgsgeschichte. „Die Begeisterung für die Marke ist seit 25 Jahren ungebrochen. Sowohl seitens der Käufer, als auch bei jenen, die täglich für die Marke arbeiten, angefangen vom Handel über den Importeur bis hin zum Stammwerk,“ so Egger.

1994 ersetzte der Skoda Felicia den bisherigen Skoda Favorit. Innerhalb von nur zwei Jahren versechsfachte sich der Absatz der Modellreihe von 1.450 Fahrzeugen auf über 8.900 Stück im Jahr 1996. Im gleichen Jahr erschien das bisher erfolgreichste Modell der Marke, der ŠKODA Octavia. Seit seiner Markteinführung wurden weltweit bereits über fünf Millionen Fahrzeuge verkauft.

1999 dann der nächste Volumensträger: Der Skoda Fabia gewann kurz nach seiner Markteinführung die Goldene 1 der Zeitschrift Auto Bild in Österreich und fuhr bis heute zahlreiche weitere Auszeichnungen ein.

Allein in Österreich verkaufte sich das Modell seit seiner Markteinführung 130.000 Mal. Seit nunmehr 15 Jahren zählen die beiden absatzstärksten Modelle Skoda Fabia und Octavia ununterbrochen zu den Top 10 Modellen in Österreich. Zu den beiden Markenträgern reihten sich im Laufe der letzten 15 Jahre weitere Modelle, die das österreichische Straßenbild prägen. 2001 der Skoda Superb, 2006 der Skoda Roomster, drei Jahre darauf der Skoda Yeti und wiederum drei Jahre darauf der Skoda Citigo. Seit 2013 ist zudem der als Limousine und Spaceback erhältliche Skoda Rapid am Markt. Kumuliert wurden diese Modelle in Österreich in den letzten 25 Jahren über 371.000 Mal verkauft.

Um diese Mengen absetzen zu können, wurde im Laufe der Jahre das Händlernetz flächendeckend ausgebaut. Österreichweit stehen derzeit 92 Skoda-Händler und 180 Skoda Service-Partner zur Verfügung. Die meisten Händler wurden in den letzten Monaten aufwändig entsprechend der neuen Corporate Identity umgebaut und aufgewertet.

Attraktive Angebote zum 25er Jubiläum

Das Feuerwerk an Angeboten startet mit einem 25 Jubiläums-Modell des Skoda Fabia inklusive 2+3 Jahre Skoda Plus Garantie. Unter anderem ausgestattet mit Klimaanlage, elektrischen Fensterhebern vorne, Fernbedienung für Zentralverriegelung und Radio mit SD-Speicherkartenschacht überzeugt das Sondermodell mit einem Preisvorteil von mindestens 1.480 Euro. Bei Porsche Bank Finanzierung und Versicherung ist der Skoda Fabia 25 Kurzheck bereits ab 9.980 Euro erhältlich. Zusätzlich erhalten der Skoda Fabia (Kurzheck und Combi Ambition, Style und Monte Carlo) sowie der Skoda Rapid und Skoda Yeti eine 1.000 Euro Jubiläums-Prämie. Damit sichert sich beispielsweise der Skoda Yeti samt seiner Vorteilspakete einen Preisvorteil von bis zu 2.900 Euro.

Für die Neuerscheinung des Skoda Octavia stehen zahlreiche „25er“- und Vorteils- Pakete zur Verfügung. So sind die LED-Rückleuchten sowie das LED-Tagfahrlicht bereits ab der Ausstattungslinie Active serienmäßig. Der neue Skoda Octavia Style ist bereits ab Werk mit Voll-LED Scheinwerfern, beheiztem Lenkrad und automatischer Distanzregelung (ACC) unterwegs. Mit bis zu 4.163 Euro Preisvorteil ist damit ein mit allen Paketen ausgestatteter Skoda Octavia Combi Style 115 PS TDI erhältlich.