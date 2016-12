Skoda-Crew Lappi/Ferm erhielt bei Wiener FIA-Gala Weltmeister-Trophäen. Krönung in der Wiener Hofburg: Unter dem Beifall der versammelten Motorsport-Weltelite ist das Skoda Werksduo Esapekka Lappi/Janne Ferm als Weltmeister geehrt worden. Die „fliegenden Finnen“ erhielten bei der glamourösen Gala des Automobil-Weltverbandes FIA die Pokale für den Fahrer- und Beifahrer-Titel in der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC 2). Die Skoda Piloten Gustavo Saba (PY) und Gaurav Gill (IND) gewannen im Siegerauto Skoda Fabia R5 auch die Kontinentalmeisterschaften in Südamerika und im Asien-Pazifik-Raum. Nasser Al-Attiyah (Q) triumphierte in der Middle East Rally Championship (MERC), dazu kommen neun nationale Titel. Damit war 2016 eines der erfolgreichsten Jahre in der 115-jährigen Geschichte von ŠKODA Motorsport.

„Die vielen nationalen wie internationalen Titel und Siege zeigen, dass wir mit dem Skoda Fabia R5 ein echtes Siegerauto entwickelt haben. Die gesamte Skoda Mannschaft ist sehr stolz auf die außergewöhnlichen Erfolge unseres Motosport-Teams“, sagt Christian Strube, Skoda Vorstand für Technische Entwicklung.

Skoda schreibt WRC 2-Geschichte

„Wir haben mit dem historischen ersten Titel für Skoda in der WRC 2 Geschichte geschrieben. Die Trophäen sind ein schöner Beweis für die Klasse des Skoda Fabia R5 und seiner Crews“, sagt Skoda Motorsport-Direktor Michal Hrabánek und fügt hinzu: „Wir wollen uns aber nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen, sondern werden hart für künftige Erfolge arbeiten.“ Das Skoda Werksteam wird auch 2017 in ausgewählten Läufen der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC 2) antreten. Beim Gala-Abend in Wien, wo auch die Weltmeister in den anderen FIA-Disziplinen wie der Formel 1, der Langstrecken- oder der Tourenwagen-Weltmeisterschaft ausgezeichnet wurden, standen auch Esapekka Lappi und Janne Ferm besonders im Blickpunkt. Knapp zwei Wochen nach ihrem Triumph bei der Rallye Australien erhielt das Werksduo mit den WM-Pokalen den Lohn für eine überragende Saison, in der sie bei sieben Starts in der WRC 2 vier Mal siegten. Insgesamt wurden im Skoda Fabia R5 im Jahr 2016 zehn der 13 Läufe in der WRC 2 gewonnen.

„Wir hatten ein überragendes Auto zur Verfügung“, sagt Esapekka Lappi. „Ein großer Dank geht an das Team von Skoda Motorsport, das mit seiner grandiosen Arbeit den Grundstein für den größten Erfolg unserer Karrieren gelegt hat. Wir haben wirklich allen Grund zum Feiern“, so Esapekka Lappi weiter. Der 25 Jahre alte Finne krönt mit dem Weltmeister-Titel auch seine vier Jahre im Team von Skoda Motorsport, in denen er 2014 bereits den Europameister-Titel gewann. Der Titelgewinn in der WRC 2 ist ein weiterer Meilenstein für ŠKODA: 2011 hatte Juho Hänninen (FIN) im Skoda Fabia Super 2000 schon einmal in der S-WRC, der Vorgängerserie der WRC 2, triumphiert.

Kontinentalmeisterschaften

Skoda war 2016 aber auch in zwei prestigeträchtigen Kontinentalmeisterschaften das Maß der Dinge. Gustavo Saba/Fernando Mussano (PY/ARG) holten sich im Skoda Fabia R5 den Siegerpokal in der FIA Codasur Südamerika-Rallye-Meisterschaft. Gaurav Gill sicherte Skoda im Hightech-Boliden vorzeitig den fünften Titel in Serie in der FIA Asien-Pazifik-Rallye-Meisterschaft (APRC). Das letzte Rennen findet an diesem Wochenende in Indien statt. Auch Nasser Al-Attiyah als Rallye-Champion im Mittleren Osten vertraute auf den Skoda Fabia R5.

APRC

Platz zwei in der Gesamtwertung der APRC belegt Fabian Kreim (D), der sich erstmals den nationalen Rallye-Meistertitel in Deutschland und damit einen von neun nationalen Championaten mit dem Skoda Fabia R5 sicherte. In der Tschechischen Rallye-Meisterschaft holte sich das Skoda Werksduo Jan Kopecký/Pavel Dresler (CZ/CZ) zum zweiten Mal in Serie den Titel und ist bei den zehn Starts seit der Premiere des Skoda Fabia R5 ungeschlagen. In Belgien triumphierte die SkodaLegende „Fast“ Freddy Loix in der nationalen Meisterschaft zum vierten Mal in Folge und erklärte danach seinen Rücktritt vom Rallye-Sport. Ebenfalls besonders bemerkenswert war der Titelgewinn von Kalle Rovanperä, der sich mit 16 Jahren zum jüngsten Rallye-Champion der Geschichte in Lettland krönte.

Fünf weitere nationale Champions im Skoda Fabia R5 stehen fest: Norbert Herczig (Ungarn), Pavel Valoušek (Slowakei), Esben Hegelund (Dänemark), Desi Henry (Irland/National Forest Championship) und Sylvain Michel (Frankreich/Asphalt). In Paraguay duellieren sich die Skoda Fabia R5-Piloten Gustavo Saba und Didier Arias beim Saisonfinale um den Siegerpokal. Das Kundenprogramm von Skoda ist ein spektakulärer Erfolg: Inzwischen wurden über 80 Hightech-Boliden an Privatteams weltweit verkauft.