Skoda feiert im Jahr 2017 einige Jubiläen. Skoda feiert in heuer einige bedeutende Jubiläen. Die Modelle Skoda 450, Skoda 1100 OHC und Skoda Favorit haben runde Geburtstage, und der Doppel-Klassensieg des Coupés Skoda 130 RS bei der Rallye Monte Carlo jährt sich bereits zum 40. Mal.

Skoda 130 RS bei der Rallye Monte Carlo – Doppelsieg in seiner Klasse

Vor 40 Jahren – am Freitag, 28. Januar 1977 – gewann der Skoda 130 RS des Werksduos Václav Blahna/Lubislav Hlávka bei der Rallye Monte Carlo die Klasse unter 1.300 ccm. In der Gesamtwertung holte das schnelle Coupé gegen viele größere und stärkere Rivalen den 12. beziehungsweise 15. Platz. Im 116-jährigen Motorsport-Engagement von Skoda hat der Vorgänger des aktuellen Skoda Fabia R5 damit eines der ruhmreichsten Kapitel geschrieben.

Skoda 450 – Vorgänger des Roadsters Felicia wird 60 Jahre alt

Die Produktion der offenen Autos vom Typ Skoda 450 – dem Vorgänger des bekannteren Skoda Felicia – startete im September 1957 im Werk Kvasiny. Der Vierzylindermotor mit 1.089 ccm Hubraum und 50 PS Leistung machte den attraktiven Skoda 450 bis zu 128 km/h schnell. Insgesamt wurden 1.010 dieser Fahrzeuge gebaut, rund zwei Drittel davon für ausländische Kunden.

Skoda Favorit – Weltpremiere vor 30 Jahren

Mit dem Skoda Favorit lieferte das Entwicklungsteam des damals tschechoslowakischen Automobilherstellers in den schwierigen letzten Jahren der sozialistischen Ära einen Beweis seines Könnens und seines Engagements. Der Kompaktwagen, vom italienischen Studio Bertone designt, rollte mit quer eingebautem Frontmotor und Frontantrieb vom Band – eine Revolution für die Marke. Bei Konzept, Design und Fahrverhalten hielt der Skoda Favorit dem Vergleich mit der westlichen Konkurrenz stand, wobei er als einer der wenigen Pkw im so genannten Ostblock nicht in Lizenz gebaut wurde.

Der Skoda Favorit debütierte am 16. September 1987 auf der Internationalen Maschinenbaumesse in Brünn. Das Kurzheckmodell rollte ab 1988 zum Kunden; zwei Jahre später kam der Kombi Skoda Forman hinzu, gefolgt von leichten Nutzfahrzeug-Derivaten und Freizeitfahrzeugen. Selbst Elektrofahrzeuge wurden vom Skoda Favorit abgeleitet. Bis 1995 sind 1.077.126 Fahrzeuge der Reihe Favorit/Forman entstanden.

Werk Kvasiny – 70 Jahre Skoda Produktion in Ostböhmen

Die Tradition der Automobilproduktion in Kvasiny reicht bis ins Jahr 1934 zurück. Das erste dort gebaute Skoda Fahrzeug war im Oktober 1947 der prestigeträchtige Skoda Superb. Viele erfolgreiche Modelle folgten, darunter der Roadster Skoda Felicia (1959-1964), der Skoda 110 R Coupé (1970-1980) und der Skoda Pick-up sowie der Caddy Pick-up von Volkswagen (1995-2001). Aktuell produziert der Standort Kvasiny die Skoda Modelle Superb, Superb Combi, Yeti und Kodiaq.

Skoda 1100 OHC – Der Rennwagen erschien vor 60 Jahren

Im Dezember 1957 überraschte Skoda die Motorsport-Fans mit zwei stromlinien- förmigen Roadstern vom Typ Skoda 1100 OHC. Sie bestachen mit einer eleganten und leichten GFK-Karosserie, einem Stahlgitterrohrrahmen und einem Motor, der Lösungen wie zwei obenliegende Nockenwellen und Doppelzündung aufwies. Aus 1.089 ccm Hubraum holte der Vierzylinder mithilfe von zwei Doppelvergasern 92 PS bei 7.700 1/min. Der Roadster brachte ohne Besatzung nur 550 kg auf die Waage, seine Höchstgeschwindigkeit lag bei 190 bis 200 km/h.