Skoda Karoq – Messepremiere in Frankfurt

Skoda Karoq – Messepremiere in Frankfurt. Skoda stellt auf der IAA in Frankfurt ihren neuen Kompakt-SUV vor. Erstmals in einem Skoda an Bord: ein digitales Instrumentenpanel. Mit LTE-Modul und Skoda Connect ist der SUV zudem voll vernetzt. Das emotionale und dynamische Design mit zahlreichen kristallinen Elementen steht ganz im Zeichen der neuen SUV-Formensprache der Marke.

Das emotionale und dynamische Design mit den zahlreichen kristallinen Elementen steht ganz im Zeichen der neuen SUV-Formensprache von Skoda. Der kompakte SUV misst 4.382 Millimeter in der Länge, 1.841 Millimeter in der Breite und 1.605 Millimeter in der Höhe. Der lange Radstand von 2.638 Millimeter garantiert ein großzügiges Platzangebot für Passagiere. Der Kofferraum fasst ein Volumen von 521 Liter bei feststehender hinterer Sitzbank. Bei umgeklappter Sitzbank erhöht sich das Fassungsvermögen auf 1.630 Liter.

Der Skoda Karoq ist das digitalste Fahrzeug in der Skoda Modellpalette. Erstmalig in einem Skoda wird ein frei programmierbares, digitales Instrumentenpanel angeboten. Die Anzeigen lassen sich individuell gestalten und sind mit dem Infotainment verbunden. Eine umfangreiche Vernetzung von Automobil, Fahrer und Mitfahrern sorgt für eine äußerst komfortable und sichere Fahrt. Sämtliche Konnektivitätsangebote dienen einer verbesserten Information, einer umfangreichen Unterhaltung und einer weiter gesteigerten Sicherheit.

Der Skoda Karoq verfügt über die neuesten Infotainmentsysteme. Sämtliche kapazitiven Touchdisplays sind im Skoda typischen Glasdesign gestaltet. Dank LTE-Modul und WLAN-Hotspot, der die mobilen Endgeräte sämtlicher Passagiere einbindet, sind die Passagiere des Skoda Karoq ‚always online’.

Zudem verfügt er über neue Fahrerassistenzsysteme. Den Komfort erhöhen unter anderem der Parklenk-Assistent, Spurwechsel-Assist oder der Stau-Assistent. Für mehr Sicherheit sorgen unter anderem Spurwechsel-Assistent, Frontradar-Assist mit vorausschauendem Fußgängerschutz oder der Notfall-Assistent. Der kompakte SUV bietet ein komfortables Lichtkonzept mit Full-LED-Scheinwerfern und -Heckleuchten sowie Ambientebeleuchtung für den Innenraum.

Fünf Motorvarianten stehen in einer Leistungsspanne von 85 kW/115 PS bis 140 kW/190 PS zur Auswahl, zwei Benziner und drei Diesel. Neu im Programm sind die beiden Benziner und zwei Dieselvarianten. Die Hubraumgrößen betragen 1,0, 1,5, 1,6 und 2,0 Liter. Mit Ausnahme des kraftvollsten Diesels können alle Aggregate wahlweise mit einem manuellen 6 Gang-Schaltgetriebe oder einem 7 Gang-DSG bestellt werden. Der 2,0 TDI mit 140 kW/190 PS fährt serienmäßig mit 4×4 Antrieb und 7-Gang-DSG vor. Der neue 1,5 TSI bietet eine Zylinderabschaltung. Auch das Fahrwerk des Skoda Karoq setzt Maßstäbe in seinem Segment und zeigt auch abseits befestigter Straßen seine Qualität. Auf Wunsch steht eine Fahrprofilauswahl mit den Modi Normal, Sport, Eco, Individual und Snow (4×4) zur Verfügung.