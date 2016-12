Skoda startet mit einem Gastfahrer ins Rallye-Jahr 2017. Nach dem erfolgreichen Jahr 2016 startet Skoda-Motorsport mit einer Überraschung die neue Rallye-Saison. Bei der legendären Rallye Monte Carlo vom 19. bis 22. Jänner 2017 wird der erfahrene WRC-Pilot Andreas Mikkelsen (N) mit Navigator Anders Jæger (N) ein Gastspiel im Werksteam mit dem Siegerfahrzeug Fabia R5 geben.

Pontus Tidemand/Jonas Andersson (S/S) und Jan Kopecký/Pavel Dresler (CZ/CZ) starten beim ersten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft 2017 in ihre nächste Saison im Werksteam. Der deutsche Armin Kremer nimmt mit einem privat eingesetzten Skoda Fabia R5 ebenfalls an der WRC 2 teil. Der tschechische Autobauer geht in dieser Kategorie als Titelverteidiger ins Rennen.