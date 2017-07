Sono Motors – 2019 soll das Solarauto „Sion“ in Serie gehen

Das Münchener Start-up Sono Motors will im zweiten Quartal 2019 mit der Serienfertigung seines Elektroautos Sion beginnen. Es soll eine Reichweite von 250 Kilometern haben. Das Crowdfundingprojokt strebt einen Verkaufspreis von 16.000 Euro an. Dazu kommen Mietkosten für die Batterie, die für unter 4.000 Euro auch zum Kauf angeboten werden soll.

Sono Motors benötigt nach eigenen Angaben etwa 5.000 Bestellungen, ehe es losgehen kann. 1.500 Reservierungen sollen bereits vorliegen. Ab der zweiten August-Hälfte will das junge Unternehmen mit dem 80 kW/109 PS starken Sion, der auch über Solarzellen für bis zu 30 Kilometer zusätzliche Reichweite verfügt, auf Probefahrtentour durch sieben europäische Länder gehen. Der viertürige Kleinwagen ist 4,11 Meter lang, bietet fünf Sitzplätze, 500 Liter Kofferraumvolumen und soll bis zu 140 km/h schnell sein.