Special Olympics – Emotionales Finale mit Sponsor Audi. Am 24. März wurden die 11. Special Olympics World Winter Games in Schladming mit einer feierlichen Abschlussfeier beendet. Nach zwei Wochen emotionaler Spiele mit vielen Erfolgen fand die Abschlussfeier ganz im Zeichen der Volunteers statt.

Porsche Austria ist mit der Marke Audi Hauptsponsor und offizieller Automobilpartner dieser weltweit größten Sportbewegung für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. Unter dem Motto „Heartbeat for the world“ blickt die Marke mit den Vier Ringen auf die vergangenen zwei Wochen mit vielen Höhepunkten zurück. „Die Special Olympic World Winter Games sind für uns die Spiele der Herzen. Für die Marke Audi war es eine große Ehre, die Spiele zu unterstützen und die emotionalen Momente gemeinsam mit den Athletinnen und Athleten zu feiern“, sagt Wilfried Weitgasser, Geschäftsführer Porsche Austria.

Insgesamt wurden 145 Fahrzeuge – 65 Audi und 80 VW Nutzfahrzeuge – von Audi zur Verfügung gestellt, um die Athleten sicher zu den Veranstaltungsorten zu bringen. Mit der Partnerschaft setzt Audi seine bisherigen Aktivitäten im Wintersport konsequent fort. Auch der Start- sowie Zielbereich wurden professionell ausgestattet, um den zahlreichen Athletinnen und Athleten ein würdiges Umfeld zu gestalten.

Emotionale Abschiedsfeier

Neben Helene Fischer sind Rose May Alaba und Andreas Gabalier in der Grazer Merkur Arena aufgetreten. Den musikalischen Schlusspunkt setzte Grace VanderWaal, die im Vorjahr die US-Castingshow „America’s Got Talent“ gewonnen hat. Neben Dance-Choreographien, Perfomance-Künstlern und Akrobatik-Darbietungen stand vor allem die Fahnenübergabe an Abu Dhabi, Veranstalter der nächsten Winterspiele im Jahr 2019, im Mittelpunkt.

Bevor die „Flame of Hope“ in der Steiermark langsam erlosch, wurde noch einmal dem Motto der Weltspiele 2017, „Herzschlag für die Welt“, mit einem Meer leuchtender Herzen und einem großen Abschlussfeuerwerk gehuldigt.