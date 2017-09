SsangYong mit neuem Modell und neuer Führung

SsangYong mit neuem Modell und neuer Führung. Der koreanische Automobilhersteller SsangYong, in Österreich durch die italienische Koellikergruppe vertreten hat sich neu aufgestellt. Unter neuer Führung und mit einem brandneuen Fahrzeug im Gepäck präsentierte sich das neue Team rund um Alessandro Chieppi kürzlich in Wien.

Das Highlight der Präsentation in Wien war aber sicherlich die Enthüllung des neuen SsangYong Rexton. Dieser soll ab Oktober in Österreich erhältlich sein und mit Premiumanspruch, Fahrspaß und maximalem Platzangebot überzeugen. Ein attraktiver Basispreis und die laufenden Ökoprämien sollen ihn neben den arrivierten Modellen wie Tivoli oder Korando am heimischen Markt etablieren.

Ab sofort gibt es auch bei allen SsangYong Händlern einen zusätzlichen Eccobonus, so zum Beispiel beim Tivoli mit 4000 Euro, also 2000 Euro mehr als das bisherige Angebot bis Ende des Jahres. Er gilt für alle Eintauschfahrzeuge die einer Verschrottung zugeführt werden. Damit haben Besitzer älterer Fahrzeuge die Möglichkeit auf ein neues sauberes Auto zu wechseln.

Der neue SsangYong Rexton trifft als SUV wohl den Puls der Zeit. Die neue Marktoffensive des südkoreanischen Autobauers dürfte damit wohl auch in Österreich für Interesse sorgen.