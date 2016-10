Stard – Ein Kia cee´d für den Kundenmotorsport. Basierend auf dem 5-türigen KIA Cee´d Straßenfahrzeug, ausgestattet mit dem aktuellen Hyundai/Kia 2.0 L „Theta II“ Benzinmotor mit Direkteinspritzung und Turboaufladung, einem Kohlefaser Aerodynamik Paket, sowie ausschließlich erstklassige Zuliefererkomponenten und in-house Entwicklungen ist der „K:FORCE Kia cee´d TCR“ die neueste, in einer Reihe von Entwicklungen basierend auf dieser Plattform der koreanischen Motor Gruppe innerhalb der letzten Jahre.

Konsequent und bis ins letzte Detail entwickelt wurde dieses Fahrzeug für die extrem schnell wachsende „TCR“ & Tourenwagenrennserie. An deren ist Spitze die internationale und weltweit ausgetragene Serie (www.tcr-series.com), in der der K:FORCE Kia cee´d TCR unbestritten seine Konkurrenzfähigkeit unter Beweis stellen wird.

Erste Auslieferungen starten im Januar 2017. Aktuelle Bestellungen können aus jetziger Sicht noch im Februar abgearbeitet werden. Bis zu 20 Autos werden zum Saisonstart 2017 zur Verfügung stehen. Das Rennfahrzeug wurde ausschließlich von Stard entwickelt und alle Fahrzeuge werden auch bei STARD in Österreich, nahe Wien, aufgebaut. Die Fahrzeuge sind mit einem sequentiellen Getriebe und Motorsport Elektronik in seiner Basis Spezifikation ausgestattet. Preiskalkulation startet bei EUR 98.945 für die „Cup Spec“- und findet mit den Preis von EUR 122.000 in der Full-Option Variante seinen Höchstwert, variierend aufgrund diverser Optionen wie Datenauswertungssystem, Sicherheitstank, etc. sowie weiteren Komponenten. Beim Kauf eines Rennfahrzeugs bieten wir Kunden auch einen speziellen Preisnachlass bei Ersatzteilpaketen an.