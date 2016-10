Stockcar-Saisonfinale – Neue Siegergesichter. Das Beste kommt meistens zum Schluss! Mit der optimalen Umsetzung dieses Leitspruchs verabschiedete sich der Stockcar Racing Cup in Natschbach-Loipersdorf von der Saison 2016. Vor rund 800 begeisterten Zuschauern wurden auf der Sandbahn der ehemaligen Speedway-Hochburg im Pittental die jeweiligen Meister in den verschiedenen Klassen ermittelt. Insgesamt 45 Piloten lieferten sich zur eigenen und zur Freude des Publikums heiße Rad-an-Rad-Duelle im Kampf um Punkte und Siege.

In der Königsklasse Formel 2 lag die Aufmerksamkeit in erster Linie dem Gesamtführenden Patrik Krassnigg aus der Steiermark und dessen Verfolger Gerhard Windstey aus Niederösterreich. Und als es fast schon so aussah, als könnte Windstey mit einem ersten und einem zweiten Vorlaufplatz Boden gutmachen, schlug Patrik Krassnigg mit einem klaren Sieg im dritten Vorlauf zurück. Hier profitierte der Voitsberger allerdings auch von einer Drängelei zwischen Dietmar Grill und Gerhard Windstey, nach welcher beide Piloten mit Reifenschäden auf die letzten Plätze zurückfielen. Im anschließenden A-Finale fiel die endgültige Entscheidung. Krassnigg und Windstey lieferten sich ein direktes Duell, aus dem Krassnigg als Sieger und späterer Zweitplatzierter hervorging. Windstey drehte sich ein, fiel zurück und erreichte nur Platz vier. Als Trostpflaster sicherte sich der Niederösterreicher zwar den Sieg im Grande Finale, am Meistertitel für seinen steirischen Kontrahenten gab es aber nichts mehr zu rütteln.

Seiner Favoritenrolle wurde bei den Saloon Cars der Waldviertler gerecht. Der erst heuer ins Stockcar-Geschehen eingestiegene Autocross-Pilot aus Hausbrunn kam mit 124 Punkten Vorsprung nach Natschbach und ließ dort nichts mehr anbrennen. Schon nach den Vorläufen konnte er auf seinem Serviceplatz die Fahne mit der Aufschrift „Stockcar-Champion“ hissen. Und damit nicht genug, gewann Troll auch das anschließende A-Finale, ehe er im abschließenden Grande Finale noch für eine Schrecksekunde sorgte. Kurz nach dem Start wurde er Opfer einer Vierer-Kollision und musste ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Positiv bilanzierend meinte Lukas Troll jedoch: „Das Einstiegsjahr im Stockcar als eigentlicher Autocrosser gleich mit dem Titel abzuschließen ist natürlich fantastisch. Besser konnte es heuer wahrlich nicht laufen.“ Den Grande-Final-Sieg landete schlussendlich der Neunkirchner Lokalmatador Andreas Gruber.

Der Volvo Stock Cup war mit sieben Startern vertreten und durfte letztendlich mit Fritz Hemmelmeyer einen neuen Meister feiern. Der Wiener war schon vor dem Finaltag als Favorit festgestanden, die Chancen seiner Verfolger Paul Bierl und Anton Bock aus Niederösterreich nur noch gering gewesen. Hemmelmeyer fuhr sowohl im Finale als auch im Grande Finale als Dritter aufs Stockerl und sicherte sich die Nachfolge von Vorjahrsmeister Norbert Tomaschek.

Unglaublich spannend war die Entscheidung in der heuer neu eingeführten Jugend-Klasse, in der Piloten/innen zwischen 13 und 17 Jahren mit bis zu 100 PS starken Fahrzeugen unterwegs sind. Hier war die Ausgangsposition so, dass die ersten Drei lediglich durch neun Punkte getrennt waren. Doch mit einer grandiosen Performance setzte der 16-jährige Kevin Troll allen Titel-Spekulationen seiner Konkurrenten Paul Puchegger aus Ramplach und Max Erhart aus Gloggnitz ein Ende. Der Waldviertler gewann sowohl die drei Vorläufe als auch den anschließenden Finallauf und krönte sich zum ersten Jugend-Stockcar-Meister in Österreich.

Für anhaltenden Applaus und tolle Action sorgte am Finaltag auch noch eine heiße Rallye-Show, die von Martin Kalteis und dessen Rallye ABST Team organisiert wurde. Neben dem Rallyepiloten Hermann Haslauer hatte hier auch die beiden Autocrosser Klaus Trondl und Andreas Hulak mit ihren knapp 500 PS starken Buggys eindrucksvolle Drifts zu bieten.

