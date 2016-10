Subaru Levorg – EyeSight serienmäßig…und mehr. Im Modelljahr 2017 ist der Levorg in allen Versionen serienmäßig mit dem EyeSight Fahrerassistenzsystem ausgestattet. Das präventive Sicherheitssystem mit Stereokameras bietet im Levorg zusätzlich einen aktiven Spurhalteassistenten mit Lenkunterstützung.

Außerdem gibt es nun eine neue Topversion: Der Levorg 1.6 GT-S Exclusive hat Ledersitze vorne und hinten, einen achtfach elektrisch einstellbaren Fahrersitz und ein SD-Karten-Navigationssystem an Bord. Der Levorg des Modelljahres 2017 ist ab 29.990 Euro bei den österreichischen Subaru Vertriebspartnern erhältlich.

Der aus Elementen von LEgacy, reVOlution und touRinG zusammengesetzte Name Levorg verdeutlicht die technische Herkunft des Sportkombi mit symmetrischem Allradantrieb: Pate stand die vierte Generation des Subaru Legacy Kombi, die von 2003 bis 2009 angeboten wurde. Der neue 1.6 Liter-Turbobenziner mit 125 kW/170 PS, der permanente Allradantrieb Symmetrical AWD und Fahrwerkskomponenten des Supersportlers WRX STI machen den Levorg zu einem äußerst fahraktiven Automobil. Gleichzeitig ist er mit seinem großzügigen Innenraum und dem 522 bis 1.446 Liter großen, variablen Gepäckraum ein idealer Begleiter für Familien und Menschen mit aktiver Freizeitgestaltung.

Noch bessere Geräuschdämmung

Obwohl der Levorg schon bei seiner Markteinführung außerordentlich leise war, wurde sein Innengeräusch für das Modelljahr 2017 noch weiter reduziert. Die inneren Fensterdichtungen der vorderen Türen haben jetzt eine Doppellippe. Die Geräuschdämmung in der C-Säule, in den hinteren Radkästen und im Gepäckraumboden wurde ebenfalls optimiert. Diese Veränderungen bewirken nicht nur eine Minimierung der Beschleunigungs- und Abrollgeräusche, sondern verbessern auch die Klarheit der Gespräche im Fahrzeug.

Motor

Motorisiert ist der Levorg mit dem neuen 1.6 Liter-Turbobenziner mit Direkteinspritzung. Dieses Aggregat wurde auf Basis des 2.0 Liter-Turbobenziners des Forester 2.0XT entwickelt und zeichnet sich durch eine hohe Leistungsfähigkeit in Verbindung mit ökonomischen Verbrauchswerten aus. Es leistet 125 kW/170 PS bei 4.800/min bis 5.600/min und das maximale Drehmoment von 250 Newtonmetern steht über ein sehr breites Drehzahlband von

1.800/min bis 4.800/min zur Verfügung. Äußerst geringe Vibrationen und eine niedrige Geräuschentwicklung sind prägende Eigenschaften des neuen Leichtbaumotors.

Preise

Der Levorg des Modelljahres 2017 ist seit September 2016 bei den Subaru Vertriebspartnern in Österreich verfügbar. Das Einstiegsmodell Levorg 1.6 GT ist ab 29.990 Euro erhältlich. Der höherwertige Levorg 1.6 GT-S steht mit 34.990 Euro in der Preisliste und die neue Top-Version Levorg 1.6 GT-S Exclusive ist ab 37.990 Euro zu haben. Alle drei Versionen sind serienmäßig mit EyeSight ausgestattet. GT-S und GT-S Exclusive haben zusätzlich den EyeSight Assist Monitor und Subaru Rear Vehicle Detection an Bord.