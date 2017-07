Subaru Österreich – Werner Andraschko nach über 40 Jahren Automobil in Pension

Subaru Österreich – Werner Andraschko nach über 40 Jahren Automobil in Pension. Nach mehr als 40 Jahren in der Automobilbranche wird Werner Andraschko auf eigenen Wunsch die operative Führung der Subaru Niederlassung in Österreich abgeben und in den Ruhestand treten.

1974 begann die Berufslaufbahn des damals 21-jährigen bei „British Leyland“, dem Importeur britischer Automobile in Salzburg.

1985 wechselte Andraschko zur neu gegründeten Importgesellschaft der Marke Daihatsu nach Wien, wo er anfangs als Vertriebsleiter und nach wenigen Jahren als Geschäftsführer des Unternehmens tätig war. 1999 kehrte Andraschko zurück nach Salzburg, wo er die Geschäftsführung des für die italienischen Marken Alfa Romeo, Fiat und Lancia tätigen Landeshändlers „AutoItalia" übernahm und wertvolle Erfahrungen auf Händlerseite sammeln konnte. 2001 kam der Schritt zur japanischen Allradmarke Subaru, die eine neue Importgesellschaft mit Standort in Innsbruck gegründet hatte. Als General Manager des Unternehmens war es die Aufgabe von Andraschko, eine neue Import- und Händlerorganisation in Österreich aufzubauen. Mit einem kleinen Team, aber großem Pioniergeist, gelang es Andraschko in kurzer Zeit, Subaru in Österreich erfolgreich zu positionieren. 2011 übersiedelte Andraschko die österreichische Subaru Niederlassung von Innsbruck nach Salzburg, womit er nach 10 Jahren in Innsbruck in seine Heimatstadt zurückkehrte.

Per 1. Juli 2017 gibt Andraschko auf seinen Wunsch hin die operative Führung der Subaru Niederlassung in Österreich ab, steht aber dem Unternehmen bei Bedarf für Sonderprojekte zur Verfügung. Zum Abschluss wirft Werner Andraschko noch einen Blick auf die Branche und auf die Marke, für die er zuletzt mehr als 16 Jahre verantwortlich war:

„Die Automobilindustrie, mit ihren unglaublichen Innovationen und rasanten Entwicklungen, ist wohl eine der spannendsten Branchen auf dem Weltmarkt. Ich habe mir damals einen Jugendtraum erfüllt und habe letztlich mehr als 40 Jahre mit Begeisterung und großem Engagement in dieser Branche gearbeitet. Subaru, eine Marke mit ausgeprägtem Charakter, die Sicherheit, Spaß und Qualität in höchster Form vereint, war die Krönung meiner Berufslaufbahn. Ich wünsche dem Subaru Team für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg.“