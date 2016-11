Subaru verstärkt Präsenz in der Region Wien. Zwei starke Partner ergänzen das Subaru Vertriebs- und Servicenetz in der Region Wien: Das Raiffeisen Lagerhaus Korneuburg im Norden und Tomax Wien im Süden.

Raiffeisen Lagerhaus Korneuburg

Seit 2010 war das Raiffeisen Lagerhaus Korneuburg als Subaru-Haupthändler am Standort Ernstbrunn tätig. Nun ist der Subaru-Vertrieb innerhalb der Genossenschaft in das Autohaus Korneuburg übersiedelt. In der Kwizdastraße 15 freuen sich Autohausleiter Hannes Kandler und sein Team auf Vertriebs- und Servicekunden aus dem Bezirk Korneuburg sowie aus den angrenzenden Bezirken Niederösterreichs und den nördlichen Bezirken der Bundeshaupt-stadt. Das Autohaus Ernstbrunn bleibt dem Subaru-Netz als Servicepartner erhalten.

Tomax Wien

Im Wiener Süden vertritt Tomax Wien ab sofort die Marke Subaru als Servicepartner mit Agenturvertrag. Das Team unter Leitung von Geschäftsführer Thomas Hornschild verfügt bereits über umfassende Erfahrung mit Allrad-PKW und empfängt seine Kunden in großzügigen Räumlichkeiten in der Sulzengasse 10, nahe der Oberlaaer Straße, an der Grenze zwischen dem 10. und dem 23. Bezirk.

Das Autohaus Erdberg unter Leitung von Geschäftsführer Reinhard Lehner repräsentiert Subaru weiterhin als Haupthändler in zentraler und verkehrsgünstiger Lage im 3. Bezirk

in der Nottendorfer Gasse 15-19. Darüber hinaus stehen den Subaru-Kunden in Wien drei langjährige Subaru-Servicepartner mit ihrer markenspezifischen Fachkompetenz zur Verfügung: Franz Haller KFZ-Reparaturwerkstatt, Kaiser-Ebersdorfer-Straße 263, 1110 Wien,

Autohaus Geringer, Leopold-Ernst-Gasse 42, 1170 Wien und Auto Wien-Nord, Donaustadtstraße 33, 1220 Wien