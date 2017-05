Herstellerrekord – höchste Fahrzeugproduktion bei Suzuki seit Gründung

Herstellerrekord – höchste Fahrzeugproduktion bei Suzuki seit Gründung. Die Suzuki Motor Corporation schließt das abgelaufene Geschäftsjahr mit einem Rekordergebnis von 3.08 Millionen (+ 4.2 Prozent) produzierten Fahrzeugen erfolgreich ab. Der Erfolgskurs schlägt sich auch in einem sehr guten Ergebnis des weltweiten Absatzes der zukunftsweisenden Suzuki Modelle nieder (Zunahme um 2.0 Prozent auf 2.92 Millionen Einheiten). Der japanische Allrad- und Kleinwagenspezialist freut sich besonders über die beste Produktionsbilanz in seiner Unternehmensgeschichte.

Suzuki Kleinwagen – weltweite Nachfrage

In allen Suzuki Werken sowohl in den japanischen als auch ausländischen Fertigungs-stätten war durch die erhöhte Nachfrage der begehrten Suzuki Kleinwagen-Modelle die deutliche Steigerung der Produktion messbar. Die Statistik weist gegenüber dem Vergleichszeitraum in den japanischen Suzuki Werken eine Produktions-Zunahme von 874.00 hergestellte Einheiten (ein Plus von 1.5 Prozent) aus.

Ein neues Rekordergebnis erzielten mit 2.2 Millionen gefertigten Einheiten (+ 5.3 Prozent) die Produktionsstätten außerhalb Japans.

Die erhöhte Nachfrage nach den innovativen Suzuki Kleinwagen spiegelt sich vor allem auch in einer äußert positiven Exportbilanz wider (Zunahme von 22.2 Prozent – mehr als ein Fünftel auf 139.000 Einheiten).

Weltweit auf erfolgreichem Produktionskurs

Die besonders gute März-Bilanz 2017 zeigt auf, dass sich das Produktions-Hoch in allen Suzuki Werken rund um den Globus fortsetzt. Gegenüber dem Vergleichs-monat des Vorjahres konnte Suzuki Motor Corporation bei der Produktion um 13.5 Prozent – 298.000 Suzuki Fahrzeuge, zulegen. Die Suzuki Produktionsstätten außerhalb Japans erreichten eine Steigerung von 2 Prozent auf rund 200.000 Einheiten – das bisher beste Märzergebnis in der Produktionsgeschichte. Die japanischen Werke erhöhten ihre Produktion im März 2017 um 45.2 Prozent auf nahezu 98.000 Fahrzeuge.

„Wir freuen uns über den erfolgreichen Geschäftsabschluss von Suzuki Motor Corporation. Vor allem bestätigt er die erfolgreiche Umsetzung des Management Planes SUZUKI NEXT 100. Die vier neuen Suzuki-Modelle entwickelten sich zu erfolgreichen Absatzmagneten.“ merkt Helmut Pletzer (Deputy Managing Director Suzuki Austria) an.