TCR Germany 2017 – Josh Files feiert Doppelsieg auf dem Red Bull Ring

TCR Germany 2017 – Josh Files feiert Doppelsieg auf dem Red Bull Ring. Josh Files hat auch das vierte Saisonrennen der ADAC TCR Germany gewonnen und sein herausragendes Wochenende auf dem Red Bull Ring mit seinem neunten Sieg im 18. Rennen der ADAC TCR Germany gekrönt. Der Titelverteidiger, von Rang drei gestartet, setzte sich im Honda Civic TCR souverän vor seinem Markenkollegen Moritz Oestreich und Mike Halder im Seat Leon.

„Hoffentlich kann uns niemand aufhalten“, sagte Files grinsend: „Ich hatte wieder einen tollen

Start und war direkt vorne. Auch dieses Mal habe ich mich einfach auf mich konzentriert und

Vollgas gegeben. Die Jungs von Target machen einen überragenden Job, das macht es mir

natürlich viel leichter.“

Der Rest der Top 10

Hinter dem Spitzentrio reihten sich Honda-Pilot Kris Richard (22, Schweiz, Target Competition),

Dino Calcum (27, Bochum, Lubner Motorsport) im Opel Astra TCR, Antti Buri (28, Finnland, LMS

Racing) im Audi RS3 LMS, José Rodrigues (27, Portugal, Target Competition) im Honda sowie

die beiden Audi-Fahrer Sheldon van der Linde (18, Südafrika, AC Mayen e.V. im ADAC) und

Robin Brezina (18, Dauchingen, Aust Motorsport) ein. Der ehemalige ADAC Formel 4-Pilot

Brezina, der von der Pole Position ins Rennen gegangen war, war als Zehnter zudem bester

Rookie. Außerdem holte Jasmin Preisig (24, Schweiz, Lubner Motorsport) im Opel als 19. Ihre

ersten beiden Punkte in der ADAC TCR Germany.

Veni vidi vici

Files erwischte wie schon am ersten Tag einen perfekten Start und lag bereits an der Spitze,

bevor er in die erste Kurve einbog. Polesetter Brezina hingegen musste gleich zu Beginn einige

Rivalen passieren lassen und fand sich zunächst hinter Files, Audi-Pilot Sandro Kaibach (19, Bad

Waldsee, Aust Motorsport) und Oestreich auf Position vier wieder.

Während sich im Feld viele spannende Zweikämpfe abspielten, setzte sich Files vorne

kontinuierlich ab. Erst als das Safety Car nach einem Kontakt zwischen dem Seat von Alex

Morgan (30, Großbritannien, Wolf-Power Racing) und Florian Thoma (21, Schweiz, Liqui Moly

Team Engstler) im VW Golf GTI TCR auf die Strecke kam, lag das Feld wieder eng zusammen.

Nachdem Morgans Seat nach acht Minuten geborgen war, erfolgte der Restart. Files exekutierte

den Restart geschickt, und nur Oestreich konnte dem Tempo des 26-Jährigen zunächst folgen.

Dahinter arbeitete sich Halder auf Position drei und verteidigte diese erfolgreich bis zum

Schluss.

Und wo waren die Österreicher?

Vorjahres Vizemeister Hary Proscyk landete auf Platz 10 und 36 nach Bremsproblemen. Jürgen Schmarl erreichte in Lauf 1 den 8.Platz und fiel in Lauf 2 wegen einer defekten Kupplung ebenfalls aus. Eher bescheiden die Ergebnisse der jungen Österreicher. Niedertscheider beendete die Rennen auf Platz 15 und 16, Max Hofer belegte einen 17. Und 18.Platz. Reicher fuhr als 14 und 22. Über die Ziellinie am Red Bull Ring.