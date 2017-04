Techno Classica – Jaguar Classic enthüllt den ersten E-Type „Reborn“

Techno Classica – Jaguar Classic enthüllt den ersten E-Type „Reborn“. Die Wiedergeburt einer Sportwagen-Legende: Auf der Techno Classica in Essen (5. – 9. April) stellt Jaguar Classic sein erstes Reborn-Programm vor, dass dem legendären E-Type gewidmet ist. Eine anfängliche Serie von zehn zuvor sorgfältig ausgesuchten und dann nach exakten Werksvorgaben in der Jaguar Land Rover Classic-Werkstatt in Coventry restaurierten E-Type-Modellen wird zum Verkauf angeboten.

Jaguar Classic hat E-Type Reborn als umfassendes Serviceangebot konzipiert. Es eröffnet interessierten Kunden die Gelegenheit, einen originalgetreuen E-Type direkt vom Originalhersteller zu erwerben. Die Einführung des E-Type Reborn ist eine Premiere für Jaguar und weitet die beiden Reborn-Programme von Land Rover für den klassischen

Serie I Land Rover und den Range Rover Classic nun um ein drittes Modell aus.

Jeder – als Ausgangsbasis für eine Restaurierung – ausgewählte E-Type wird nach den Original-Werksspezifikationen aus den 1960er-Jahren wieder in einen Neuzustand versetzt. Der Zugang zu Auslieferungslisten mit allen Fahrzeugdaten und Originalzeichnungen aus dem Archiv des Jaguar Heritage Trust und die jahrzehntelange Erfahrung des Teams bei

Restaurierungen sichern dabei Authentizität. Bei allen Arbeiten werden nur Jaguar Classic-Originalteile verwendet, um so die Qualität, die

Langlebigkeit und somit auch den hohen Sammlerwert der Fahrzeuge zu gewährleisten.

Die Preise für eine bei Jaguar Classic durchgeführte E-Type Reborn Restauration sind abhängig von der jeweiligen Fahrzeugspezifikation.