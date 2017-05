Tetra-Pod Bootsanhänger – Vielseitig verwendbar

Tetra-Pod nennt sich ein Pkw-Anhänger, der nicht nur gut 500 Kilogramm Zuladung aufnehmen kann und über eine Kippfunktion für Schüttgut verfügt, sondern auch noch schwimmen kann. Erdacht wurde der ungewöhnliche Trailer von zwei Freunden in Kanada, die keine Lust mehr auf mehrere Anhänger für unterschiedliche Aufgaben hatten, denn sie benötigen Platz und werden eher selten genutzt. Ebenso verhält es sich mit Schlauch- und Alubooten. Was lag also näher als der Gedanke, beide miteinander zu verbinden?

Der Tetra-Pod verfügt über eine ausziehbare Deichsel, die das Zuwasserlassen des Bootes erleichtert, hat eine CoC-Bescheinigung für eine problemlose Zulassung und ein CE-Zertifikat nach Sportboot-Richtlinie EU. Hergestellt ist er aus Polyethylen und somit fast unzerstörbar, recycelbar, farbecht und widerstandsfähig. Da der Tetra-Pod wie ein normaler Kofferraum von hinten geöffnet werden kann, gestaltet sich das Beladen einfach. Geschlossen wird der Trailer nach dem Beladen mittels eines Zuggriffes. Dann werden noch zwei Sicherungsverschlüsse links und rechts verriegelt und bei Bedarf abgeschlossen.

Motorisierung bis 10,2 PS möglich

Obendrein hat der Trailer eine Kippfunktion eingebaut, die ohne weiteren Um- oder Anbau von Teilen funktioniert.Als Boot kann der Anhänger mit einem maximal 7,5 kW / 10,2 PS starken Außenborder betrieben werden. Für den Einsatz auf dem Wasser ist das Boot rasch vorbereitet. Dazu wird die Deichsel herausgezogen, der Deckel des Anhängers nach vorne geklappt und per Sicherungsstift mit der „Ladefläche“ verbunden. Dann wird noch der Haltebolzen entfernt, der die Konstruktion auf dem Chassis verankert und schon kann das 3,30 Meter lange und bis zu 1,38 Meter breite Boot geslippt werden. Es soll quasi unsinkbar sein und kann im Wasser mit 372 Kilogramm beladen werden. Zur Markteinführung liegt der Preis des vielseitigen Trailers inklusive Überführung bei 3299 Euro. Nähere Infos unter www.tetra-pod.eu.