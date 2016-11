Tipp – Den seriösen Online-Händler finden. Irgendwann ist auch das beste Auto an der Reihe – es braucht ein bestimmtes Ersatzteil. Online das notwendige Teil zu kaufen, erspart dem Kunden Zeit und Geld, ist einfach und bequem. Aber wie erkennt man aus der mittlerweile großen Anzahl an Anbietern den Händler, der vertrauenswürdig ist? Wie schließt man als Kunde einen Fake-Shop aus?

Der Boom im E-Commerce hat das Thema Cyberkriminalität auf eine neue Stufe gehoben, wie folgende Zahlen verdeutlichen: 2015 erfasste die Polizei knapp 46.000 Fälle von Delikten wie Computerbetrug, Datenveränderung sowie Ausspähen von Daten und mehr. Der dabei entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 40,5 Millionen Euro (Quellen: Statista).

Ein ansprechendes Design allein oder spezielle Rabattaktionen von einem Onlineshop sind schön und gut, bauen jedoch beim Kunden keine Vertrauensbasis auf. Viel entscheidender sind die Qualität der gelieferten Ersatzteile, eingehaltene Lieferfristen, die Sicherheit der persönlichen Daten, der Preis sowie noch weitere Kriterien. Nur: Wer prüft das alles, worauf stützen sich die Ergebnisse und auf wen kann man sich verlassen? Verschiedene Anbieter und Institute vergeben Zertifizierungen, die dem Kunden als Orientierungshilfe bei der Wahl des passenden Händlers dienen. Gleichwohl gibt es Kriterien, anhand der Verbraucher erkennt, ob es sich um seriöse Prüfsiegel handelt – ein solches sollte von einer unabhängigen Institution stammen, sich durch hohe Qualitäts- und Sicherheitsstandards auszeichnen und ein umfangreiches Prüfverfahren haben.

Mehr als 100 Einzelkriterien – das s@fer-shopping Prüfzeichen

Zwei Zertifizierungen genießen ein besonders hohes Ansehen: Die Siegel vom TÜV SÜD und von Trusted Shop. Die rexbo International GmbH hat als einer der wenigen Onlinehändler für Autoersatzteile auf dem Markt in aufwändigen Verfahren die Prüfzeichen beider Anbieter. Besonders bei sogenannten „sicherheitsrelevanten“ Teilen wie zum Beispiel Bremsen oder Beleuchtungskomponenten gibt rexbo dem Kunden die Sicherheit, das qualitativ hochwertige Produkte verkauft werden. Um das sogenannte s@fer-shopping-Prüfzeichen vom TÜV SÜD zu bekommen, muss ein Unternehmen jedes Jahr seine Zuverlässigkeit in puncto Technik und Organisation beweisen sowie hohe Anforderungen an Servicequalität und Sicherheit erfüllen. Dabei werden folgende Schwerpunkte überprüft:

– Gebrauchstauglichkeit, Handhabbarkeit

Findet sich der Kunde auf der Seite schnell zurecht und verläuft der Kaufvorgang zu seiner Zufriedenheit?

– Sicherheit von personenbezogenen Informationen

Sind die personenbezogenen Daten der Online-Kunden ausreichend geschützt?

– Prozesse beim Online-Händler

Entspricht die Bestellabwicklung den Zusagen, die dem Kunden gemacht wurden?

Insgesamt umfasst der Anforderungskatalog vom TÜV SÜD zehn Seiten mit mehr als 100 (!) Einzelkriterien. Das Prüfverfahren besteht aus drei Stufen: einer Online-Prüfung, einem Security-Check und einem Audit vor Ort.

Siegel mit Bezug zu Bewertungen

Die zweite, sehr angesehene Zertifizierung für Online-Shops ist das „Trusted Shop“-Siegel. Hier werden, wie beim TÜV SÜD, der Datenschutz, der Bestellprozess, Lieferung und Zahlung sowie Bestellprozess überprüft. Zudem muss ein Händler jedes Jahr aus Neus folgende Qualitätsindikatoren einhalten, um von Trusted Shop ausgezeichnet zu werden:

– Bewertungen

Die erhaltenen Trusted Shop Bewertungen müssen in der Gesamtnote mindestens 3,0 betragen.

– Erstattungen

Mindestens 95 Prozent der Bestellungen mit abgeschlossener Trusted Shop Garantie müssen ohne Antrag auf Erstattung des Kaufpreises ablaufen.

– Rückmeldungen

Mindestens 95 Prozent der Garantiefragen von Trusted Shop an den Händler müssen binnen fünf Tagen beantwortet werden.

Trusted Shop-Siegel zertifizierte Online-Shops können ihren Kunden einen Käuferschutz anbieten. Verbraucher haben somit die Möglichkeit, eine Absicherung gegen einen Kaufpreisverlust zu bekommen – falls es zu einer Nichtleistung kommen sollte.

Fazit

Renommierte Zertifizierungen wie s@fer-shopping und Trusted Shop stärken das Vertrauen in den Online-Handel, kennzeichnen seriöse Unternehmen und erschweren dubiosen Geschäftemachern das Handwerk. Beide Institute stellen in den Punkten Datenschutz, Kaufabwicklung, Produkt und Bestellprozess hohe Anforderungen an den Händler. Ein Shop wie die rexbo International GmbH ist mit beiden Zertifizierungen ausgezeichnet und musste dafür viele Kriterien über einen langen Zeitraum erfüllen.