Toyota C-HR – Ein SUV-Coupé erfindet den Crossover neu. Der neue Toyota C-HR (Coupé High-Rider) präsentiert sich in einem Design, das ihn von den übrigen Toyota Modellen, aber auch von den Wettbewerbern im Segment abhebt. Damit er im Crossover-Segment erfolgreich punkten kann, ist der Toyota C-HR klar auf die Bedürfnisse seiner Zielgruppe zugeschnitten.

Neue Designrichtung

Das Styling des Toyota C-HR bringt Schwung in das Crossover- Segment. Das obere Kabinenprofil verläuft im Stil eines Coupés, während die kraftvolle Basis eher an ein SUV erinnert.

Die Karosserie des Toyota C-HR weist eine rautenförmige Grundstruktur auf, bei der die Radhäuser an allen vier Ecken prägnant hervorstehen und entscheidend zum robusten Erscheinungsbild des Crossover beitragen. Die Frontpartie entspricht dem aktuellen Toyota Markendesign. Der schmale obere Kühlergrill geht vom mittigen Toyota Emblem fließend in die eleganten, weit um die Flanken herumgezogenen Scheinwerfer über. Eine schwarz abgesetzte Schwellerverkleidung bildet eine dynamische Verbindung zwischen Vorder- und Hinterrad, unterstützt von einer schwungvoll in Richtung Heck ansteigenden Charakterlinie. In die C-Säule integrierte Türgriffe und eine kraftvoll in den Heckspoiler übergehende Dachlinie unterstreichen das Coupé-hafte Styling. Die von der Karosserie abgesetzten Rückleuchten sind wahlweise in LED-Technik erhältlich und verleihen der Heckansicht des eine ausdrucksstarke Lichtsignatur.

Anspruchsvoller Innenraum

Beim Innenraum-Design setzt Toyota erstmals auf das neue ‚Sensual Tech‘ Konzept, das Funktionalität mit einem modernen Styling verbindet. Dabei trifft ein großzügig geschnittener Innenraum auf ein hohes Maß an Fahrerorientierung. Das Ambiente der Kabine wird von der nahtlos gestalteten Architektur der Instrumentenkonsole bestimmt, bis in die Türverkleidungen. Toyota hat die Benutzerschnittstelle des Multi-Media-Navigationsbediensystems auf dem acht Zoll großen Touchscreen ergonomisch angepasst. Dekorative Innenraumelemente sind in wertigem schwarzem Piano-Lack mit mattsilbernen Applikationen gehalten.

Sicherheit

Toyota Safety Sense ist bei allen Toyota C-HR Modellen serienmäßig. Dieses System umfasst ein Pre-Collision-System mit Frontkollisionswarner, Notbremsassistent und autonomer Notbremsfunktion sowie Fußgängererkennung. Zusätzlich sind ein Spurhalteassistent mit aktiver Lenkunterstützung, ein Fernlichtassitent als auch eine adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer verbaut.

Antriebstechnik

Mit der neusten Generation des Hybridantriebs liegen die CO 2 – Emissionen des Toyota C-HR bei bis zu 86 g/km. Damit realisiert die Hybrid-Variante Verbrauchswerte von bis zu 3,8 Litern auf 100 Kilometer. Der neue Hybridantrieb leistet 122 PS/90 kW und fällt zugleich effizienter und leichter aus als das bisherige System. Dank zahlreicher Modifikationen arbeitet der Verbrennungsmotor mit einem bislang unerreichten thermischen Wirkungsgrad von 40 Prozent.

Alternativ ist der Toyota C-HR auch mit dem neuen 1,2-Liter Benziner mit Turbolader erhältlich, den Toyota erstmals im Auris präsentierte. Der Motor mit einer Spitzenleistung von 116 PS / 85 kW und maximal 185 Nm Drehmoment ist wahlweise an ein Sechsgang-Schaltgetriebe oder an ein stufenloses Automatikgetriebe gekoppelt. Die Automatik kommt sowohl bei Versionen mit Frontantrieb als auch bei Allradversionen zum Einsatz. Mit dem 1,2-Liter-Motor kommt der Toyota C-HR auf Durchschnittsverbräuche ab 5,9 Liter auf 100 Kilometer, was einem CO 2 -Ausstoß von 135 g/km entspricht.

Allrad-Antrieb

Der Toyota C-HR 1.2T mit CVT-Getriebe ist wahlweise mit einem Dynamic Torque Control Allrad-Antrieb erhältlich. Die Antriebskraftverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse wird von einer elektromagnetischen Kupplung präzise gesteuert. Je nach Fahrsituation beträgt die Antriebskraftverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse von 100-0 % bis zu 50-50 %.

Marktstart ist am 11.1. 2017 ab 22.200 Euro, der Hybrid ist ab 27.600 Euro zu haben.