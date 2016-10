Toyota & Daihatsu gründen neue Unternehmenssparte. Die Toyota Motor Corporation (TMC) gründet mit ihrer Tochter Daihatsu eine Unternehmenssparte speziell für Kleinwagen auf Wachstumsmärkten. Der neue Geschäftszweig zeichnet für die Fahrzeuge von der Produktplanung bis zur Produktionsvorbereitung verantwortlich und soll so zum nachhaltigen Wachstum in Schwellenländern beitragen. Der Start ist für Jänner 2017 geplant.

Die Federführung liegt bei Daihatsu. Der Kleinwagen-Spezialist kümmert sich unter anderem um die Entwicklung, Beschaffung und Produktionsvorbereitung. Die konzipierten Kleinwagen basieren künftig allesamt auf der Plattform „Daihatsu New Global Architecture“ (DNGA). Toyota unterstützt mit Know-how und Ressourcen. Gemeinschaftlich entwerfen beide Unternehmen Modell- und Businesspläne, die Produktion erfolgt in den bestehenden Fertigungswerken.

„Mit der Gründung dieser Unternehmenssparte will Toyota die Grundwerte von Daihatsus Wettbewerbsfähigkeit kennenlernen und so die eigene Arbeitsweise verändern“, erläutert ShigekiTerashi, Toyota Executive VicePresident. Der Daihatsu Präsident Masanori Mitsui ergänzt: „Wir werden unser Know-how in der Fertigung von Minivehicles weiter ausbauen und eine treibende Kraft im Toyota Konzern sein, nicht nur bei diesen Minivehicles, sondern auch bei kleineren Fahrzeugen für Wachstumsmärkte. Für Daihatsu bildet diese Initiative die Gelegenheit für enormes und nachhaltiges Wachstum. Unabhängig davon wird Daihatsu weiterhin eigenverantwortlich die Marke Daihatsu entwickeln.“