Toyota Frey steigert um 46 Prozent

Toyota Frey steigert Hybridanteil um 46 Prozent. Mittlerweile entscheiden sich über 50% der Toyota Käufer für den zukunftsweisenden Hybridantrieb und die Tendenz ist weiterhin steigend, so Dr. Friedrich Frey, CEO von Toyota Frey Austria das erfreuliche Ergebnis. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2016 konnte der Hybridanteil der Marke Toyota von 34,3% auf 52,4% gesteigert werden.

Alle Volumensmodelle von Toyota sind dabei auf gutem Kurs: Der Toyota RAV4 weist einen Hybridanteil von 82,2% auf, das Hybrid-Volumen konnte hier im Vergleich zum Vorjahr um 208% gesteigert werden. Ein großer Anteil entfällt hierbei auf den RAV4 AWD – ein Beweis, dass die Hybridtechnik nun auch außerhalb der urbanen Zentren vollends angekommen ist.

Im wichtigen C-Segment konnte der Toyota Auris den Hybridanteil um 16,6% steigern, in den ersten beiden Quartalen entschieden sich 39,9% aller Käufer eines Auris oder Auris TS für den Hybridantrieb.

Beim neuen Yaris, der erst Ende April erfolgreich in Österreich eingeführt wurde, greifen seitdem 40,8% der Fahrer zum 1.5 Liter Hybriden. Nachdem der neue Yaris bereits ohne Dieselaggregat in Österreich lanciert wurde, ist auch hier das Ziel, in nächster Zukunft einen Anteil von 50% zu erreichen.

Ebenfalls ein großer Erfolg ist Toyotas fahrendes Design-Statement C-HR, der bereits 1.080 Mal in Österreich ausgeliefert wurde. 59,9% aller C-HR werden als Hybride sowohl elektrisch als auch mit einem Verbrennungsmotor angetrieben.

Lexus

Für Lexus war es sogar das stärkste Halbjahr seit Einführung der Marke: 422 Fahrzeuge konnten verkauft werden. Der Hybridanteil steigerte sich dabei um 111,2%. 99,9% aller verkauften Lexus in Österreich sind bereits Hybridfahrzeuge.

Toyota und Lexus in Europa

Diese Steigerungen sind aber kein rein österreichisches Phänomen: In gesamt Europa steigerten die Marken Toyota und Lexus ihre Anteile. Toyota Motor Europe meldet für das erste Halbjahr 2017 527,000 Toyota und Lexus Fahrzeuge, das entspricht einer Steigerung von +11% im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2016. Der Hybrid Verkauf wuchs dabei um +44% auf 208.300 Einheiten. Hybride repräsentieren mittlerweile 40% des europäischen Gesamtabsatzes. In Westeuropa beläuft sich der Hybridanteil mittlerweile auf 50%.