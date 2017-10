Triumph – Bonneville Bobber Black & Bonneville Speedmaster

Triumph – Bonneville Bobber Black & Bonneville Speedmaster. Alle Freunde der klassisch gestylten Motorräder von Triumph haben jetzt eine noch größere Auswahl, denn für die Saison 2018 erweitern die neuen Modelle Bonneville Bobber Black und Bonneville Speedmaster das Angebot der britischen Traditionsmarke.

Die Bonneville Bobber Black basiert auf der überaus erfolgreichen Bobber – besitzt aber gegenüber dieser mit ihrem fast komplett schwarzen Outfit sowie einem breiten 16-Zoll-Vorderrad inklusive stärkerer Gabel und Doppelscheibenbremsanlage einen deutlich kraftvolleren, düsteren Auftritt.



Die neue Bonneville Speedmaster hat ihre Wurzeln bei den legendären Custom-Klassikern der Marke und vereint die Eleganz der Bonneville mit der kraftvoll reduzierten Ausstrahlung der Bobber. Dies wird bei der Speedmaster ergänzt durch ein deutliches Plus in Sachen Vielseitigkeit, denn die neue TRIUMPH punktet unter anderem mit einem größeren Kraftstofftank und einer wechselbaren Doppel-/Einzelsitzoption.

Standesgemäß werden beide neuen Motorräder vom bärenstarken 1.200 Kubik Bonneville-HT-Motor angetrieben – in der besonderen Abstimmung der Bonneville Bobber, die mit einem zusätzlichen Plus in Sachen Drehmoment und Durchzugsstärke begeistert.