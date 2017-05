Truck Race Trophy – Die PS-Giganten am Spielberg

Truck Race Trophy – Die PS-Giganten am Spielberg. Der vierfache Europameister Jochen Hahn (GER) ist bereits in Österreich, der Local Hero Markus Altenstrasser (OÖ) sowieso und das restliche Starterfeld der FIA Truck Racing Europameisterschaft 2017 macht sich dieser Tage auf den Weg ins Herz der Steiermark. Bei der fünften Truck Race Trophy auf dem Red Bull Ring geht von 12. bis 14. Mai der Saisonauftakt der gigantischen Rennserie über die Bühne.

Das Trucker Festival am Spielberg garantiert außerdem starke Rahmenserien und ein XXL-Rahmenprogramm mit Trucker Camp, historischen Trucks, US-Cars, Korsos, dem Highspeed-Show-Truck „The Iron Knight“, Live-Musik sowie mit dem European Giants Wettkampf und dem Tattoo-Künstler Mario Barth. Alle Infos, das Programm und Tickets unter www.projekt-spielberg.com/truckracetrophy.

Vom Truck Race „Prolog“ zum EM-Auftakt. Vor dem Startschuss für die FIA Truck Racing Europameisterschaft 2017 in Österreich gaben der vierfache Europameister Jochen Hahn und Markus Altenstrasser letzten Freitag in Wien einen Ausblick auf die neue Saison und den Auftakt auf dem Red Bull Ring. Bereits dieses Wochenende wird es ernst in der Steiermark. Der Österreicher Markus Altenstrasser freut sich auf den Saisonstart in seiner Heimat. 2016 hat es der einzige Lokalmatador am Spielberg zwei Mal auf das Podest geschafft: „Für mich ist das Heimrennen natürlich etwas Besonderes, mit unglaublich vielen Fans im Rücken! Der Kurs am Red Bull Ring ist sehr bremsintensiv, die Bremsen werden in den Kurven stark beansprucht. Das macht es für den Zuschauer interessant, weil es viele Duelle gibt. Eine Schlüsselstelle ist mit Sicherheit die Rindt Kurve. Die musst du auf den Punkt genau treffen, um schnell zu sein“.

Zum fünften Mal am Spielberg. Bei der fünften Auflage auf dem Red Bull Ring donnert die FIA Truck Racing Europameisterschaft von 12. bis 14. Mai über den Spielberg. 1.200 PS Motorenpower und 5.000 NM Drehmoment

beschleunigen die fünf Tonnen schweren Zugmaschinen bei fliegendem Start in unter sechs Sekunden von 60 auf 160 km/h. Harte, aber faire, Zweikämpfe mit Lackaustausch sind an der Tagesordnung. Eine nicht alltägliche Chance haben die Fans am Freitag bei einer unvergesslichen Taxifahrt im Cockpit eines Race-Trucks. Tickets für das Race-Taxi gibt es unter www.gpticketshop.com/de/truckracetrophy/truck-race-trophy-spielberg/tickets.html.

Außerdem am Start beim Trucker Festival am Spielberg 2017 sind Österreichs größter und beliebtester Markencup, der Suzuki Cup Europe/Austria, die Sports Car Challenge, die europäische Serie für offene Sportprototypen, die seit mehr als 20 Jahren auf den Rennstrecken für Begeisterung sorgt, und die Supercar Challenge mit mehr als 45 Supercars im GT-Reglement, wie Porsche, BMW, Lotus und vielen mehr.

Gigantisches Rahmenprogramm. Das gesamte Wochenende bietet mit dem Trucker Camp, Korsos, historischen Trucks und der Industriemesse Trucker-Feeling pur. US-Cars und der European Giants Wettkampf mit der Strongman-Elite Europas begeistern die Besucher abseits der Rennstrecke.