Truck Racerin feiert Sieg am Spielberg

Truck Racerin feiert Sieg am Spielberg. Prachtwetter mit perfekter Kulisse empfing die Piloten und Fans am finalen Renntag des Saisonauftaktes der FIA Truck Racing Europameisterschaft 2017 auf dem Red Bull Ring. Am Muttertag war weibliche Power auch auf der Rennstrecke Trumpf: Stephanie Halm (D) siegte im dritten Rennen des Wochenendes vor ihrem Landsmann Jochen Hahn, der sich im vierten Lauf am Spielberg 2017 volle Punkte sicherte. Pech hatte er Lokalmatador Markus Altenstrasser (OÖ) am Sonntag. Nach einem Defekt an der Hinterachse im dritten Lauf wurde sein Truck nach nur zwei Runden in die Garage geholt und war für den letzten Lauf nicht mehr fit zu kriegen. Insgesamt verfolgten am gesamten Wochenende des Trucker Festivals am Spielberg 18.000 Zuschauer den ersten Saisonstopp. Alle Informationen zur Truck Race Trophy 2017 gibt es unter www.projekt-spielberg.com/truckracetrophy.

Stephanie Halm bewahrte kühlen Kopf im turbulenten dritten Rennen. Dass sie zum Favoritenkreis zählt, bestätigte Stephanie Halm bereits am Samstag auf dem Red Bull Ring. Am Sonntag holte die deutsche Pilotin die erste Pole Position ihrer Karriere und feierte in einem turbulenten Rennen mit harten Zweikämpfen, das zwei Runden vor Schluss wegen eines Unfalls im Mittelfeld mit roter Flagge beendet werden musste, einen hart erkämpften Start-Ziel-Sieg. „Der Druck war immens. Ich wollte einfach gewinnen und

wusste, dass ich keinen Fehler machen darf“, war Halm erleichtert, die Angriffe von Jochen Hahn erfolgreich abgewehrt zu haben. Am Muttertag schien der amtierende Champion, der ebenfalls aus der ersten Startreihe ins Gaspedal stieg, kein Rezept gegen die weibliche Truck-Race-Power gefunden zu haben.

Der Österreicher Markus Altenstrasser musste seinen Truck bereits in der zweiten Runde wegen eines technischen Defekts abstellen: „Es hat sich an der Achse etwas verzahnt. Ich hatte keinen Vortrieb mehr“, zeigte sich der

Prambachkirchener enttäuscht, beim Finale des Heimspiels nicht weiter ins Geschehen eingreifen zu können. Die Zeit bis zum vierten Lauf reichte nicht aus, um den Truck wieder auf die Strecke zu bringen.

Jochen Hahn triumphierte im Finale der PS-Titanen. Die gestürzte Startreihenfolge für Platz 1 bis 8 sorgt im letzten Rennen traditionellerweise für reichlich Action beim Truck Race. Die Top-Piloten starten aus der Mitte des Feldes, Überholmanöver am laufenden Band sind garantiert. Stephanie Halm attackierte von Startplatz 8 ausgehend die Spitze, war in der dritten Runde bis auf die dritte Stelle vorgerückt, schied aber kurze Zeit später wegen eines Bremsproblems aus. Der alte Fuchs Jochen Hahn machte Position um Position gut und nutzte die Gunst der Stunde: Er strahlte am Ende vom obersten Podest, nachdem Adam Lacko (CZE) und Landsmann Sascha Lenz kurz vor Ende des Rennens aneinander gerieten. „Ich habe gewartet was vorne passiert, da ist es ordentlich rund gegangen“, konnte der Vierfach Europameister über zwei Siege und einen zweiten Platz beim Saisonauftakt am Spielberg lachen.