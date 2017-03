True Racing Team – Statt Top Ten Ausfall bei 12h Mugello. Ein kleiner Defekt mit großer Wirkung beendete den Weg zum Top-Ten-Resultat.

Das Qualifying für den zweiten Lauf der „24 H Series“ ließ das oberösterreichische Team „True Racing“ für das 12-Stunden-Rennen von Mugello einiges erwarten. Und das, obwohl man wenige Tage vor dem Rennen – unfreiwillig – von der SPX- in die A6-Pro-Klasse „befördert“ wurde. In der ursprünglich gewählten Klasse hatten zu wenige Starter genannt, also reihte der Veranstalter das Team in die höchste Klasse ein. KTM Test- und Entwicklungsfahrer Reini Kofler kümmerte das allerdings nicht weiter, der Oberösterreicher aus Attnang brannte mit 1:52,256 die zehntbeste Gesamtzeit des Qualifikations-Trainings in den italienischen Asphalt.

So startete das Team inmitten der GT3-Elite in das Langstreckenrennen in zwei Abschnitten: Am Freitag ging es über vier Stunden, nach der Nachtruhe standen am Samstag weitere acht Stunden Vollgas auf dem Programm. Alle vier Piloten – Hubert Trunkenpolz, Klaus Angerhofer, Reinhard Kofler und Tomas Enge – boten dabei eine absolut fehlerlose, geradezu sensationelle Leistung. Der Freitag ging mit Gesamtrang 17 zu Ende, einige leistungsstärkere GT3- und Cup-Fahrzeuge hatte man da schon hinter sich gelassen. Noch besser lief es am Samstag, als Klaus Angerhofer in einer extrem hektischen Startphase die Nerven behielt – wie nach ihm auch alle anderen Teammitglieder. Man musste sich durch ein von zahlreichen Unfällen gekennzeichnetes Rennen kämpfen.

Der noch in Entwicklung befindliche, für die SPX-Klasse hochgerüstete KTM X-Bow GT4 lief dabei wie ein Uhrwerk und mit einer Rundenzeit von 1:52,964 war Reini Kofler auch im Rennen nur unwesentlich langsamer als die meisten GT3-Fahrzeuge.

Eineinhalb Stunden vor Rennende – Tomas Enge war gerade am Steuer und hatte sich in den Top-Ten festgesetzt – kam dann ohne jede Vorwarnung das Aus: Der Öldruck fiel zusammen, der Motor versagte den Dienst. KTM Vorstand Hubert Trunkenpolz brachte die Enttäuschung des Teams auf den Punkt, gab aber auch ein Versprechen ab: „Die Mannschaft hat hier in Mugello extrem hart gearbeitet und es wäre mehr als verdient gewesen, wenn wir dieses Sensations-Resultat einfahren hätten können. Wir müssen aber akzeptieren, dass wir mit dem SPX-Fahrzeug noch in der Entwicklungsphase stecken. Wir setzen ganz bewusst auf die Entwicklung unter Rennbedingungen, da kann so etwas passieren. Den Kopf lassen wir deshalb bestimmt nicht hängen, schließlich hat man das Potenzial des Autos bereits ansatzweise erkennen können. Beim 12-Stunden-Rennen am Red Bull Ring, unserem großen Heimspiel Anfang April, geht es mit Vollgas weiter.“