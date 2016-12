Valteri Bottas Nachfolger von Nico Rosberg? Man verzichtet laut kolportierten Informationen bewusst auf eine Verpflichtung von Pascal Wehrlein. An sich will Mercedes den Nachfolger von Nico Rosberg zwar offiziell erst im nächsten Jahr bekannt geben, aber offensichtlich ist die Sache bereits jetzt gelaufen, meldet heute „Spiegel online“. In Stuttgart sei man bereit, einen zweistelligen Millionenbetrag als Ablöse an Williams für Valtteri Bottas zu zahlen. Bottas ist gut genug, um Mercedes die wichtigen Punkte im Kampf um die Konstrukteurs-WM zu sichern – aber nicht so gut und aggressiv, um Hamilton wirklich gefährlich zu werden. Man will so möglicherweise interne Machtkämpfe hintanhalten.

Außerdem steht Mercedes-Technikchef Paddy Lowe wohl vor einem Wechsel zu Williams. Eigentlich würde Lowe die gängige sechsmonatige Arbeitssperre erhalten, doch auf einen Antrag für das sogenannte „gardening leave“ wird Mercedes offenbar verzichten, meldet die Online-Reaktion.