Vespa-Sondermodell erinnert an Klassiker aus 1951

Vespa-Sondermodell erinnert an Klassiker aus 1951. Mit der GTS 300 „Sei Giorni“ erinnert Vespa an das gleichnamige Sportmodell von 1951, von dem knapp 300 Exemplare für Gleichmäßigkeitsprüfungen gebaut wurden. Der Frontscheinwerfer auf dem Kotflügel und der einfache Rohrlenker des neuen Sondermodells sind eine Reminiszenz an die Werksroller, die beim Sei Giorni Internationale di Varese, der Sechstagefahrt von Varese, vor 66 Jahren neun Goldmedaillen gewannen.

Weitere Details sind unter anderem ein rauchgraues Windschild, schwarze Startnummern mit einer weißen „6“, schwarze Felgen mit roter Linierung und eine schwarze Schalldämpferabdeckung sowie die sportive Sitzbank. Die „Sei Giorni“ ist 16 kW/21 PS stark und erreicht 118 km/h.