Volkswagen mit E-Renner am Pikes Peak.VW wird im kommenden Jahr am Pikes Peak in Colorado beim legendären Hill-Climb-Rennen antreten. Ein Allradprototyp soll am 24. Juni 2018 im Ziel auf 4.300 Metern Höhe eine neue Bestmarke für Elektroautos setzen. Der Rekord in der Klasse der Elektroprototypen liegt derzeit bei 8.57,118 Minuten und wurde im vergangenen Jahr vom US-Amerikaner Rhys Millen aufgestellt.

Volkswagen hatte zuletzt 1987 am Pikes-Peak-Bergrennen teilgenommen. Der zweimotorige Golf verpasste das Ziel aber damals knapp.