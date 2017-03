Volkswagen Nutzfahrzeuge erweitert Allrad-Spektrum. Modelle mit Allradantrieb haben seit mehr als dreißig Jahren einen besonders hohen Stellenwert im VW Nutzfahrzeug Programm. Der Grund ist klar: Vier angetriebene Räder – bei Volkswagen Nutzfahrzeuge 4MOTION genannt – garantieren auch dort Mobilität, wo andere Antriebsversionen passen müssen. 2017 baut Volkswagen Nutzfahrzeuge sein Allradspektrum weiter aus. Mit einer ganzen Armada moderner Allrounder, die den Allradantrieb 4MOTION optional oder serienmäßig an Bord haben. Sie heißen Caddy Edition 35, Transporter Rockton, Multivan Panamericana, Amarok Comfortline oder Amarok Canyon. All diese Volkswagen Nutzfahrzeuge eint eine Eigenschaft: Traktion ohne Kompromisse.

Allrad im Trend – Volumen der 4MOTION-Modelle wächst

Fakt ist: Immer mehr Unternehmer- und Privat-Kunden von Volkswagen Nutzfahrzeuge setzen auf den Allradantrieb. Beispiel Caddy: Hier beträgt der 4MOTION-Anteil weltweit fast 10 Prozent; in starken Allradmärkten wie Norwegen steigt er sogar auf bis zu 60 Prozent, in der Schweiz ist mehr als jeder dritte Caddy mit 4MOTION unterwegs (36 Prozent), in Österreich fast jeder dritte (29,4 Prozent).

Ähnlich sieht das Bild bei der T-Baureihe aus: International werden derzeit im Schnitt 23 Prozent aller Transporter, Caravelle, Multivan und California als 4MOTION-Versionen bestellt; auch hier liegt wieder Norwegen mit fast 83 Prozent ganz vorne, in Deutschland ist es fast jedes vierte, in der Schweiz und Österreich fast jedes zweite Fahrzeug der T-Baureihe. Ebenfalls mit Allradantrieb lieferbar ist der neue Crafter. Der 4MOTION-Anteil von Volkswagen Nutzfahrzeuge steigt zudem durch den Amarok, der in Europa aktuell serienmäßig mit permanentem Allradantrieb angeboten wird; im Sommer 2017 folgt noch eine heckgetriebene Variante. Weltweit ist aktuell mit über 46 Prozent fast jeder zweite Amarok mit 4MOTION unterwegs.

Zu den wichtigsten europäischen 4MOTION-Märkten gehören für Volkswagen Nutzfahrzeuge modellübergreifend Deutschland, Österreich (4MOTION-Anteil VWN in Österreich 2016: 41 %), die Schweiz, die Länder Skandinaviens und Großbritannien. Auch in Süd- und Mittelamerika sowie Australien ist VWN dank Amarok mit signifikanten Anteilen bei der Ausstattung mit 4MOTION erfolgreich.