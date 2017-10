Volvo Car Austria – Neuer Verkaufs- und Marketingdirektor

Volvo Car Austria – Neuer Verkaufs- und Marketingdirektor. Samuel Bucket übernimmt ab 1. Dezember 2017 die neugeschaffene Position des Verkaufs- und Marketingdirektors in Personalunion bei der Volvo Car Austria GmbH in Schwechat. Der 44-jährige Vertriebs- und Marketingexperte ist seit 2002 in der österreichischen Automobilindustrie tätig, zuletzt als Marketing Direktor für die österreichische Renault und Dacia Vertriebsgesellschaft in Wien. Samuel Bucket übernimmt die Agenden des Verkaufsdirektors von Oliver Zepf, der das Unternehmen verlassen hat.

Als neuer Direktor für Verkauf- und Marketing übernimmt Samuel Bucket eine wichtige Rolle im Transformationsprozess der schwedischen Premium-Marke in Österreich. Durch die Zusammenlegung beider Bereiche wird dabei dem Gedanken der Wertschöpfungskette in alle Aktivitäten und den sich ändernden Kundenerwartungen Rechnung getragen.

„Mit Samuel Bucket kommt ein ausgewiesener Kenner und Experte des österreichischen Automarktes in unsere Organisation, um hier die Leitung unserer Verkaufs- und Marketingstrukturen zu übernehmen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Samuel und seinem Team in dieser für das Unternehmen so spannenden Zeit der Transformation. Ein neues Kundenverhalten, neue Modelle und Technologien, sowie neue Serviceangebote und Mobilitätslösungen erfordern auch einen internen Strukturwandel, um die Herausforderungen der Zukunft annehmen zu können und den Erwartungen der Kunden gerecht zu werden“, erklärt Loic Claude, Geschäftsführer der Volvo Car Austria GmbH.