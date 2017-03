Volvo FH/FH16 Sonderversion – Volvo Ocean Race Limited Edition 2017/2018. Der Volvo FH und Volvo FH16 sind nun in einer exklusiven Sonderedition erhältlich, die das diesjährige Volvo Ocean Race zum Thema hat. Die Volvo Ocean Race Limited Edition 2017/2018 kombiniert außergewöhnlich hohen Ausstattungskomfort mit einzigartigem Design und wird nur in sehr begrenzter Stückzahl erhältlich sein. Kunden, die noch mehr Sicherheit und Leistung wünschen, haben die Wahl zwischen verschiedenen Ausstattungspaketen.

„Abenteuer, Wagemut und Tatendrang – die Volvo Ocean Race Limited Edition 2017/2018 verkörpert alle Eigenschaften, die auch die gleichnamige Regatta prägen. Wir haben einen Lkw mit einer ganz eigenen Ausstrahlung erschaffen – für Fahrer, die stolz auf ihren Beruf und Ihre Fahrzeuge sind und zu den Besten der Besten gehören wollen“, so Helene Fredäng, Surface Material Expert bei Volvo Trucks.

Als gestalterisches Thema haben die Designer von Volvo Trucks die Route des Volvo Ocean Race gewählt, was sich in nautischen Karten und anderen Motiven niederschlägt. Die Start- und Zielhäfen – Alicante und Den Haag – lieferten die Vorlage für die farbliche Gestaltung des Innenraums und der Außenlackierung.

Starker Auftritt

Außen wird der Bezug des Fahrzeugs zum Volvo Ocean Race durch das ausdrucksstarke Dekors verdeutlicht, dessen rotes Zick-Zack-Muster mit auffälligen Highlights in Chrom und Schwarz kontrastiert. Der Schriftzug ‚Volvo Ocean Race’ prangt sowohl auf dem Globetrotter-Dachschild als auch auf einem Emblem an den Fahrerhausseiten. Als Ergänzung zu den übrigen Fahrerhausfarben der Volvo Trucks Modellreihe werden zwei exklusive Metallic-Lackierungen angeboten – das sandfarbene ‚Shimmering Gold’ und das eisblaue ‚Cool Breeze Metallic’.

Behaglicher Innenraum

Das gestalterische Thema findet seine Fortsetzung im behaglichen Innenraum, der erstklassigen Komfort mit hochwertigen Materialien und großer Liebe zum Detail vereint. Die Gestaltung der Trittstufe, der Haltegriffe, der Türverkleidungen, der Bodenteppiche, des Lenkrads, der Staufächer und der Stoffe stellt immer einen Bezug zum Meer und zum Segelsport her. So ist beispielsweise der belüftete Fahrersitz mit sandfarbenem Naturleder bezogen, das mit blauen Akzenten und einer Zick-Zack-Naht in dezentem Rot versehen ist. Auf der Sitzlehne prangt eine Karte, auf der die Start- und Zielhäfen des diesjährigen Volvo Ocean Race zu sehen sind. Dasselbe stilisierte Kartenwerk wiederholt sich auf den Vorhängen, während die Vorhanggurte das Zick-Zack-Muster in Gestalt eine Ziernaht aufgreifen.

Für die Volvo Ocean Race Limited Edition 2017/2018 werden zwei optionale Ausstattungspakete angeboten. Mit dem Power-Paket können Käufer des Volvo FH einen leistungsstärkeren 13 Liter-Motor mit 500 oder 540 PS, Volvo I-Shift-Doppelkupplungsgetriebe und Retarder bestellen. Das Sicherheitspaket, das sowohl für den Volvo FH als auch für den Volvo FH16 erhältlich ist, umfasst unter anderem eine Alarmanlage, eine verschließbare Sicherheitsbox, den Spurwechselassistenten, das Fahrerwarnsystem und den Abstandsregeltempomat.

„Die Volvo Ocean Race Limited Edition 2017/2018 ist ein durch und durch wertiges Angebot – nicht zuletzt in Sachen Sicherheit. Unser attraktives Sicherheitspaket bietet auf einfache Weise größtmögliche Sicherheit für Fahrer, Fracht und andere Verkehrsteilnehmer“, so Carl Johan Almqvist, Traffic & Product Safety Director bei Volvo Trucks.

Die Volvo Ocean Race Limited Edition 2017/2018 wird eine begrenzte Zeit lang in limitierter Stückzahl gebaut. Der Verkauf startet Mitte März.