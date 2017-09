Volvo – Neuer Volvo XC40, der Premium-Herausforderer im Kompakt-SUV-Segment

Volvo – Neuer Volvo XC40, der Premium-Herausforderer im Kompakt-SUV-Segment. Volvo steigt in die Klasse der Kompakt-SUV ein: Mit dem neuen Volvo XC40 bereichert der schwedische Automobilhersteller das Segment um einen besonders hochwertigen, individuellen und umfangreich ausgestatteten Herausforderer.

Zum Verkaufsstart am 21. September ist der Volvo XC40 sowohl mit dem D4 AWD mit 140 kW/190 PS als auch mit dem T5 AWD mit 182 kW/247 PS verfügbar. Der Einstieg in die Baureihe beginnt bei 31.600 Euro für den Dreizylinder-Benziner T3 mit 114 kW/156 PS Leistung, Frontantrieb und Sechsgang-Schaltgetriebe. Markteinführung des neuen Volvo XC40 in Österreich ist im ersten Quartal 2018.

Sicherheit auf Top-Niveau

Ein hohes Sicherheitsniveau gewährleisten serienmäßige Assistenzsysteme wie die Oncoming Lane Mitigation, die bei drohenden Zusammenstößen mit entgegenkommendem Verkehr eingreift, die Road Edge Detection, die ein unbeabsichtigtes Verlassen der Fahrbahn durch Lenk- und Bremseingriffe verhindert, und das Volvo City Safety Notbremssystem, das dazu beiträgt, Kollisionen mit anderen Fahrzeugen, Motorrädern sowie mit Fußgängern, Fahrradfahrern und Wildtieren zu vermeiden.

Ebenfalls serienmäßig an Bord ist das Notrufsystem Volvo On Call, das über die dazugehörige Smartphone-App eine Vielzahl nützlicher Online-Funktionen und Informationen bietet und die Einrichtung eines WLAN-Hotspots für alle Fahrzeuginsassen erlaubt.

Abo statt Autokauf: Debüt für „Care by Volvo“

Das „Care by Volvo“ Abonnement, das gemeinsam mit dem neuen Volvo XC40 eingeführt wird, macht den Erwerb und den Besitz eines Autos so transparent, einfach und problemlos wie den Handykauf. Dank einer fixen Monatsrate gehören Anzahlungen, Preisverhandlungen und lokale Preisunterschiede mit „Care by Volvo“ der Vergangenheit an.

Je nach regionaler Verfügbarkeit umfasst das Abonnement zusätzliche Dienstleistungen wie das regelmäßige Betanken und die Autowäsche, Pannenhilfe und In-Car-Paketlieferungen. Der Volvo XC40 mit „Care by Volvo“ kann ab sofort in ausgewählten Märkten online bestellt werden.