Volvo S90 Präsentation bei heimischen Händlerbetrieben. Dieser Tage gingen bei den heimischen Volvo Vertragshändlern die S90 Präsentationen über die Bühne. Wir besuchten stellvertretend für alle Partner der schwedischen Automarke diesmal den Einführungsevent bei Fürstaller & Partner im steirischen Bruck an der Mur.

Volvo Interessierte, örtliche Politik und Freunde des Hauses konnten im Rahmen der offiziellen Markteinführung erstmals einen Blick auf die neue Premium Limousine mit ihrem markanten Design und den vielen technischen Features werfen. Allgemeines Credo: Begeisterung und viel Lob für das neue Modell.

„Die Einführung des Volvo XC90 hat bereits deutlich gemacht wohin die Reise geht. Mit dem neuen S90 Modell werden wir all das unterstreichen und künftig eine neue Position am heimischen Premium- Automobilmarkt einnehmen, so Gastgeber und Geschäftsführer Jörg Fürstaller anlässlich der Präsentation.

Typisch schwedisch präsentierte sich dann auch die Kulinarik der Abendveranstaltung. So gesehen schwedische Köstlichkeiten von einem heimischen Gastronomen in Premium Qualität, die nur zu gut das Motto des gelungenen Abends unterstrichen. Ein unverwechsel- bares Event-Highlight der Woche wie wir meinen.