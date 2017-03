Volvo V90 Cross Country – Leidenschaft neu entdecken. Der schwedische Premiumhersteller fordert in seiner Markenkampagne für den neuen Volvo V90 Cross Country die Menschen auf, ihre Leidenschaft für das Leben neu zu entdecken. Und zitiert dabei den englischen Philosophen Alan Watts.

Eine internationale Studie, die von Volvo Cars durchgeführt wurde, zeigt, dass sechs von zehn Menschen weltweit mehr Zeit in der freien Natur und nicht im Büro verbringen wollen. Unter denen, die nicht in der Lage sind, ihre Hobbys tatsächlich auszuführen, haben 68 Prozent erklärt, dass ihre Arbeit zu viel Zeit in ihrem Leben einnimmt. Eingedenk dieser Erkenntnisse ermutigt die neue V90 Cross Country Kampagne von Volvo Cars die Menschen, neue Prioritäten zu setzen und ihre vergessenen Leidenschaften wiederzuentdecken.

„Ohne klischeehafte Bilder von ländlichem Gelände oder Geländefahrten wird das V90 Cross Country als „The Get Away Car“ präsentiert. Ein perfekter Gefährte, der den Menschen hilft, sich von ihrem geschäftigen Leben zu befreien, um diese viel geforderte Work-Life-Balance zu erreichen „, sagt Thomas Andersson, Vizepräsident Global Marketing, Volvo Car Group.

Der Kampagnenfilm, der in und um Vancouver, Kanada, gedreht wurde, folgt vier Geschäftsleuten, die sich an die Vorlieben und Leidenschaften ihrer Vergangenheit erinnern und die Stadt in ihrem Volvo V90 Cross Country zum Surfen, Angeln und Naturfotografentouren verlassen.

Untermalt werden die Bilder von der ikonischen „Live Fully Now“ Rede des Philosophen Alan Watts, in der er die Menschen ermutigt, im Moment zu leben und mehr von dem zu tun, was sie lieben, anstatt auf ihren beruflichen Status zu achten. Die Botschaft ist klar: „Du lebst erst dann, wenn du im Moment lebst. Jetzt.“