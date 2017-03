Volvo XC60/XC90 – App- & Sensus-Update. XC60 ab 48.300 €. Volvo bringt umfangreiche Updates für seine App „Volvo On Cal“ und das Informationssystem Sensus. Mit der aktualisierten Applikation können Kunden zum Beispiel Reiseziele direkt aus ihrem Kalender an das Navigationssystem senden, nahegelegene Tankstellen ermitteln und ihr Auto in einem vollen Parkhaus oder auf unbekannten Straßen wiederfinden. Das bereits in Schweden verfügbare In-car-Delivery-Service, bei dem Pakete direkt ins Auto geliefert werden, wird Volvo im Laufe des Jahres auf fünf weitere Länder ausweiten.

Um die Einführung dieser und weiterer neuer Services zu unterstützen, wurde die On-Call-App neu gestaltet. Die Neuerungen sind zunächst im neuen XC60 sowie der 90er-Baureihe verfügbar. Bis Ende 2017 wird die Smartphone-Anwendung dann in rund 50 Ländern verfügbar sein und damit mehr als 90 Prozent der weltweiten Verkäufe von Volvo abdecken. Das Update gilt für alle neuen Fahrzeuge des Modelljahres 2018 (ab Sommer 2017) sowie für alle On-Call-fähigen Modelle ab dem Jahr 2012.

Auch das Sensus Bediensystem wurde verfeinert. Es bietet nun eine noch benutzerfreundlichere Oberfläche in einem frischen Design. Jede Anwendung hat ein neues, aktualisiertes Layout. Neue Farben und Symbole machen das Bediensystem noch übersichtlicher. Im Navigationsbereich wurde die Kartendarstellung vergrößert, damit der Fahrer seinen Standort und seine Umgebung schnell überblickt. Im neuen XC60 und allen neuen Modellen der 90er-Familie ist das erneuerte System bereits installiert, aktuelle Volvo 90er erhalten bei der nächsten Wartung das Update.

Neuer Volvo XC60 startet zu Preisen ab 48.304 Euro

Der Dauer-Bestseller startet in die nächste Runde: Zu Preisen ab 48.304 Euro rollt im dritten Quartal 2017 der neue Volvo XC60 zu den Vertragspartnern in Österreich. Gekleidet in skandinavisch geprägtes Design, überzeugt die zweite Modellgeneration mit viel Platz und Variabilität, fortschrittlicher Technik und einem hohen Komfort- und Sicherheitsniveau. Erfüllt werden auf hohem Niveau auch die Kundenwünsche hinsichtlich ausgeprägter Sportlichkeit. Drei Ausstattungslinien und fünf Motorisierungen mit einem Leistungsspektrum von 140 kW/190 PS bis 300 kW/407 PS, die mit Allradantrieb, Sechsgang-Schaltgetriebe (D4 AWD) und der Geartronic Achtgang-Automatik kombiniert sind, stehen zum Marktstart zur Verfügung. Der neue Volvo XC60 ist ab sofort bestellbar.