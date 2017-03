Vor 70 Jahren verließ verließ der erste Ferrari Maranello. Am 12. März 1947 setzt Enzo Ferrari den 125 S in Gang – das erste Auto, das seinen Namen trägt. Mit jener Testfahrt auf den Straßen von Maranello beginnt Ferraris moderne Geschichte. Die kleine Fabrik hat sich im Laufe der Jahre zum weltweiten Symbol für Sportwagen Made in Italy gemausert. 70 Jahre später gab Ferrari am 12. März 2017 den Startschuss zu den offiziellen Feierlichkeiten.

Der 125 S war das erste Auto der Marke Ferrari. Sein Zwölf-Zylinder-Motor wurde von Gioacchino Colombo unter Mitwirkung von Giuseppe Busso und Luigi Bazzi entwickelt. Am 12. März 1947 erwacht der 125 S zum Leben, ganz aus Stahl und noch ohne Karosserie. Zwei Monate später, am 11. Mai 1947, folgt das Renndebüt auf der Strecke in Piacenza. Hinter dem Steuer des 125 S (das S weist auf eine Sport-Karosserie hin): Franco Cortese.

Ein „vielversprechender Misserfolg“, so kommentierte Enzo Ferrari das Debüt, bei dem der Wagen als Führender nach einem Problem an der Kraftstoffpumpe ausschied. Aber der Misserfolg ist nach nur neun Tagen vergessen: Am 20. Mai 1947 fährt Franco Cortese den 125 S beim Großen Preis von Rom auf Platz 1. Er beendet die 40 Runden (insgesamt 137,6 km) mit durchschnittlich 88,5 km/h. Der erste von sechs Siegen im Jahr 1947, darunter vor allem auch jener in Parma mit Tazio Nuvolari am Steuer.

Leistung, Technik, Design, Exklusivität – diese Werte der Marke Ferrari stecken geballt in jenem Wagen, der den 70-Jahre-Jahrestag des Unternehmens aus Maranello zelebriert. Die limitierte Sonderedition LaFerrari Aperta, eine offene Version des beliebten Supercars LaFerrari, verbindet Performance mit Spider-Fahrspaß und vertraut auf dieselbe Hybrid Power Unit wie die Coupé-Version. Der V12-Verbrennungsmotor mit 6262 ccm und 800 PS (128 PS Literleistung, Verdichtungsverhältnis 13,5:1) leistet mit einem 120 kW-Elektromotor insgesamt 963 PS leistet.

In Veranstaltungen in mehr als 60 Ländern können sich Kunden und Fans der Marke im Rahmen des Konzepts „Driven by Emotion“ auf Erlebnisse freuen. Am 12. März 2017 begannen die Feierlichkeiten in Australien und Asien. Auf jeder Etappe ist das Symbolfahrzeug des 70-Jahre-Jubiläums, der LaFerrari Aperta mit von der Partie. Die Veranstaltungsreihe gipfelt in Maranello, wo am Wochenende vom 9. und 10. September 2017 gefeiert wird.