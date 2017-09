VW Crafter – maßgeschneidertes Nutzfahrzeug jetzt in allen Versionen

VW Crafter – maßgeschneidertes Nutzfahrzeug jetzt in allen Versionen. Volkswagen Nutzfahrzeuge hat mit dem neuen Crafter einen der innovativsten und effizientesten großen Transporter im Programm. Kaum ein anderes Nutzfahrzeug dieser Klasse bietet eine bessere Raumökonomie, optimalere Nutzlasten, ein ähnlich innovatives Spektrum der Assistenz- und Infotainmentsysteme sowie ein vergleichbar großes Spektrum der Antriebs- und Karosserievarianten. Bestätigt wurde das von unabhängiger Seite im Rahmen eines der renommiertesten Wettbewerbe der Branche: Eine Expertenjury aus 24 europäischen Ländern kürte den Crafter bereits zum „International Van of the Year 2017“.

Der Crafter wird jetzt auch mit Heck- und Allradantrieb (4MOTION) angeboten; zudem ist die Hinterachse bei Heckantrieb wahlweise mit Single- und Zwillingsbereifung ausgestattet. Der Crafter-Allradantrieb meistert auf Baustellen die schwierigsten Untergrundbedingungen; der heckgetriebene Crafter kann mit einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 5.000 kg gefahren werden.

Drei Karosserielängen, Dachhöhen und Gewichtsgrenzen

Karosserieseitig kann der Crafter als Kastenwagen, Kombi sowie Einzel- und Doppelkabine (Pritschenwagen und Fahrgestell) konfiguriert werden. Zudem sind zwei Radstände (3,64 und 4,49 Meter) erhältlich. Der Kastenwagen wird mit drei Gesamtlängen (5,99, 6,84 und 7,40 Meter) sowie drei Dachhöhen (2,35, 2,60 und 2,80 Meter) angeboten. Für den Crafter als Pritschenwagen ergeben sich Gesamtlängen von 6,20, 7,00 und 7,40 Meter. Im Fall des Crafter als Fahrgestell für individualisierte Aufbaulösungen sind es 5,99, 6,85 und 7,21 Meter. Je nach Antriebs-, Motor- und Getriebe-Kombination ist der Crafter für verschiedenen Zuladungsgrenzen ausgelegt.

Alle Crafter werden von effizienten Vierzylinder-Turbodieselmotoren angetrieben; Dieselpartikelfilter und SCR-Katalysator reduzieren die Emissionen. Die drehmomentstarken Motoren (ab 300 Nm) gibt es in vier Leistungsstufen: 75 kW/102 PS, 90 kW/122 PS, 103 kW/140 PS und 130 kW/177 PS. Je nach Antriebsart (Front-, Heck-, Allradantrieb) werden unterschiedliche Kombinationen angeboten.

Neue Assistenzsysteme optimieren Sicherheit und Komfort

Mit dem neuen Crafter halten zahlreiche Technologien und Lösungen erstmals in die die Welt der großen Nutzfahrzeuge Einzug. Deutlich wird diese Tatsache am Beispiel der Assistenzsysteme: Der Crafter ist das erste Nutzfahrzeug dieser Klasse mit einer serienmäßigen Multikollisionsbremse (kann dazu beitragen, Folgeunfälle zu verhindern). Optional erstmals im Konfigurator: das Umfeldbeobachtungssystem „Front Assist“ inklusive City-Notbremsfunktion, der Spurwechselassistent „Blind Spot-Sensor“ inklusive Ausparkassistent, der Anhängerrangierassistent „Trailer Assist“ und der Parklenkassistent „Park Assist“. Alle diese Systeme erhöhen signifikant die Sicherheit und / oder den Komfort.

LED-Licht und clevere Details

Der Crafter wird von Menschen genutzt, die mit ihm arbeiten. Im klassischen Speditions- und Zustellgeschäft, als Handwerker, in der Forstwirtschaft, im Rettungsdienst oder wo auch immer. Volkswagen Nutzfahrzeuge hat deshalb Systeme und Lösungen entwickelt, mit denen das Arbeiten leichter und sicherer von der Hand geht. Erstmals kann der Crafter mit einem ergoComfort Schwingsitz bestellt werden, der AGR-zertifiziert ist. Die Abkürzung AGR steht für „Aktion Gesunder Rücken“. LEDs im Fahrerhaus und optional auch im Laderaum sorgen bei Dämmerung und Nacht für eine optimale und doch energiesparende Beleuchtung.

Einmal mehr als Erster seiner Klasse ist der Crafter zudem mit LED-Scheinwerfern lieferbar. Komfortabel im Winter: das optional heizbare Lenkrad. Praktisch: diverse Ablagen im Innenraum, eine Laderaumhöhe von bis zu 2,2 Metern und mehr als 1,3 Meter Öffnungsbreite der seitlichen Schiebetür. Gesichert wird die Ladung über bis zu 14 Verzurrösen und einen neuen, optionalen Innenraumdachträger.

Moderne Radio- und Navigationssysteme schaffen die Voraussetzung für die optionale Nutzung von Verkehrsinfos, Navigationsfunktionen und Online-Diensten. Der Crafter hat serienmäßig bereits das Radiosystem „Composition Audio“ mit TFT-Display an Bord.

Wichtig für Fuhrparkbetreiber: Der Crafter ist dank einer optionalen TelematikBox (inklusive integrierter SIM-Karte für „Car-Net Security & Service“) vorbildlich vernetzt. Über diese Flottenmanagement-Schnittstelle (FMS) können alle gängigen Telematiklösungen integriert werden. Zudem bietet Volkswagen Nutzfahrzeuge ein kundenspezifisches Funktionssteuergerät für Auf- und Umbaulösungen.