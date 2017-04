VW – Der neue Arteon ist ab sofort bestellbar

VW – Der neue Arteon ist ab sofort bestellbar. Kurz nach seiner Weltpremiere auf dem Genfer Automobil-Salon startet in Österreich ab sofort der Vorverkauf für den neuen Arteon. Zum Marktstart sind die jeweils stärksten Motoren – ein TSI mit 206 kW/280 PS und ein TDI BiTurbo mit 176 kW/240 PS – bestell- und konfigurierbar. Die beiden Top-Versionen werden serienmäßig mit Doppelkupplungsgetriebe DSG und Allradantrieb 4Motion ausgeliefert. Der neue 1.5 TSI Motor mit 150 PS, der den Einstieg in die Arteon Range bildet, setzt voraussichtlich im November 2017 ein.

Rein technisch punktet der neue Volkswagen mit Front- und Allradantrieb sowie digitalisierten Anzeige- und Bedienelementen. Dazu gehören das bei Highline serienmäßige Active Info Display (volldigitale und programmierbare Instrumente), ein Head-up-Display und das neue Infotainmentsystem „Discover Pro“ mit einem 9.2 Zoll-Glas-Screen und Gestensteuerung.

Zum Gesamtkonzept des Arteon passen seine innovativen Assistenz- und Komfortsysteme. Drei der neuen Technologien verdeutlichen das: Die automatische Distanzregelung ACC der nächsten Generation berücksichtigt jetzt Tempolimits bzw. Streckendaten und passt die Geschwindigkeit automatisch an. Das neue, dynamische Kurvenlicht mit vorausschauender Regelung erkennt aufgrund der GPS- und Straßendaten des Navigationssystems, wann eine Kurve kommt und leuchtet sie bereits aus, bevor der Fahrer sie aktiv ansteuert. Ein weiteres Plus an Sicherheit bietet die zweite Generation des Emergency Assist: Sollte der Fahrer gesundheitsbedingt ausfallen, bremst der Assistent den Wagen im Rahmen der Systemgrenzen nicht nur ab, sondern lenkt ihn, sofern es der rückwärtige Verkehr zulässt, auf die ganz rechte Fahrspur.

Parallel zur hochwertigen Grundversion wird es den Gran Turismo in den zwei exklusiven Ausstattungslinien Comfortline und Highline geben. Die Preise für den Arteon in Verbindung mit den beiden stärksten Leistungsstufen 206 kW/280 PS (TSI) und 176 kW/240 PS (TDI) starten ab 58.980 Euro bzw. 56.840 Euro.

Der Preis für den Arteon mit dem Einstiegsmotor 1.5 TSI mit 150 PS, der voraussichtlich im November 2017 startet, ist noch nicht finalisiert, wird aber unter 40.000 Euro liegen.