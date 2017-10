VW – Der Raumriese Tiguan Allspace

VW – Der Raumriese Tiguan Allspace. Volkswagen erweitert das SUV-Spektrum um den neuen Tiguan Allspace – eine eigenständige Variante des erfolgreichsten SUV der Marke. Mit bis zu sieben Sitzplätzen, mehr Raum für das Gepäck und hoher Variabilität. Ein um 109 auf 2.787 mm verlängerter Radstand und eine um 215 auf 4.701 mm vergrößerte Gesamtlänge machen den Tiguan Allspace zum Raumriesen unter den SUV seiner Klasse. Der Neue empfiehlt sich damit all jenen Autofahrern als charismatische Alternative, die bislang aufgrund ihres Raumbedarfs eher auf einen Van angewiesen waren. Familien werden sich über die zwei optional zusätzlichen Sitzplätze im Fond freuen, dank derer sich eine halbe Fußballmannschaft samt Sporttaschen zum Training chauffieren lässt.

Menschen mit reisefreudigen Freunden oder Eltern mit Teenagern im Gepäck werden es indes schätzen, dass der Tiguan Allspace selbst einen Transportklassiker meistert, dem sonst nur Vans gewachsen sind: fünf Erwachsene samt großen Reisekoffern zum Flughafen zu befördern (bis zu 760 Liter Kofferraum mit 5 Personen an Bord).

Die große Variabilität macht das neue SUV multivariabel einsetzbar. Wer die Lehnen der zweiten Sitzreihe via serienmäßiger Fernentriegelung vom Kofferraum aus (oder direkt an den Lehnen) umklappt, vergrößert das Stauvolumen auf bis zu 1.920 Liter. Lang ist der Laderaum dann 1.921 mm – ausreichend Raum selbst für Surfboards. Geöffnet wird die Heckklappe optional elektrisch per „Easy Open“-Funktion („Serie für Highline“); dazu reicht eine Fußbewegung. Nach 20 Sekunden schließt der Kofferraum automatisch.

Zu den weiteren Kennzeichen des neuen Tiguan Allspace gehört eine erweiterte Serienausstattung; sie unterstreicht die Positionierung zwischen dem Tiguan mit normalem Radstand (Normal Wheelbase/NWB) und dem exklusiven Touareg.

Sechs Motoren ab 150 PS

Analog zu seiner höheren Positionierung, der dementsprechend erweiterten Serienausstattung und dem Plus an Größe beginnt das Leistungsspektrum der sechs Motoren bei 110 kW/150 PS (statt 85 kW/115 PS mit NWB). Die drei Turbobenziner (TSI) entwickeln 110 kW/150 PS, 132 kW/180 PS und 162 kW/220 PS. Als Leistungsstufen mit 110 kW/150 PS, 140 kW/190 PS und 176 kW/240 PS sind drei Turbodiesel (TDI) erhältlich.

Ausgewogene Proportionen

Der Tiguan und der neue Tiguan Allspace wurden parallel entwickelt. Dementsprechend schlüssig und souverän stehen beide Karosserieversionen auf ihren mindestens 17 Zoll großen Rädern. Verantwortlich für das Exterieur des Tiguan ist im Volkswagen Designteam Marco Pavone. „Wir haben die Fondtüren des Tiguan Allspace länger gestaltet. Um die Proportionen der größeren Gesamtlänge anzupassen, wurde die Motorhaube zudem im vorderen Bereich über dem Kühlergrill höher gezogen“, so der Exterieur-Designer. Pavone weiter: „Eine ganz eigene, prägende Linie kennzeichnet seitlich die hinter der C-Säule ansteigende Fenstergrafik.“

Wie der „klassische“ Tiguan, so ist auch der Tiguan Allspace mit einer Onroad- und einer Offroad-Frontpartie erhältlich. Letztere kann optional in einem „Offroad-Paket“ zusammen mit einem speziellen, bis in den Stoßfänger reichenden Triebwerkunterschutz für Geländefahrten bestellt werden. Durch die Offroad-Frontpartie verbessert sich der vordere Böschungswinkel um 7 Grad.

Der neue Tiguan Allspace ist bereits bestellbar, die offizielle Markteinführung in Österreich findet am 16. November statt. Der Einstiegspreis liegt bei 33.290 Euro für den 1.4 TSI/150 PS.